蘋果為「中國製造」Mac Pro 零件申請關稅豁免

週二 (23 日) 美國貿易代表辦公室披露的文件顯示，蘋果於 7 月 18 日已向川普政府要求將 15 種零組件排除 25% 進口關稅之外，這些零組件透露蘋果正為「中國製造」Mac Pro 申請關稅豁免。

根據申請文件顯示，蘋果於 7 月 18 日申請豁免關稅，涉及受到 25% 進口關稅稅率影響的 15 種「中國製造」的產品，包括電源裝置、不銹鋼與鋁框架、電路板、車輪等零組件，以及滑鼠和觸控板。

外媒此前報導，隨著美中貿易戰升溫，蘋果唯一百分百美國製造的 Mac Pro 也正轉向中國製造。(圖片：AFP)

蘋果 (AAPL-US) 於文件中表示：「蘋果設計且專用的零組件沒有其他替代供貨來源。」

由於美中貿易戰，蘋果正在游走鋼索之上，雖然蘋果產品在加州設計的，包含來自美國的零部件和技術在美國，但大部分蘋果的產品最終組裝都在中國完成。

雖然文件內容並沒特別提到「Mac Pro 」產品，但專用於 Mac Pro 的組件 / 配件卻洩露蹤跡。目前，此關稅豁免申請處於審核前的公眾意見徵詢期，截稿前，蘋果拒絕評論。

Mac Pro 舊款型號於美國組裝，外媒此前報導，隨著美中貿易戰升溫，蘋果唯一百分百美國製造的新 Mac Pro 也正轉向中國製造，目前由台灣廣達電腦 (2382-TW) 組裝代工，於上海一家工廠擴大生產中。

蘋果發言人早前回應，新 Mac Pro 在美國設計的，仍使用美國製造的零組件，最終遷往中國組裝僅是製造過程的一環。

此報導涉及的關稅是 2000 億美元的中國商品關稅，自今年五月從 10% 上調至 25％。蘋果發聲反對美國關稅，蘋果 CEO 庫克曾表示，他曾親自向川普總統諫言，對中國徵收關稅是錯誤的做法。

儘管蘋果去年秋天警告稱，蘋果「廣泛」產品將受到關稅打擊，但最終 Apple Watch 和 AirPods 在內的產品並未列入關稅清單中。