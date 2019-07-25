〈財報〉PayPal第二季收入遜於預期 大砍財測 盤後股價慘跌6%

行動支付巨頭 PayPal(PYPL-US) 週三 (24 日) 公布截至 6 月 30 日最新第二季度財報，營收為 43.1 億美元，此前華爾街預期 PayPal 營收將有 43.3 億美元，遜於市場對第二季營收預期，PayPal 下調其全年財測，導致盤後交易下跌 6% 之多。

PayPal 股價走勢圖 (圖片: Investing)

PayPal 最新一季財報關鍵數據 (GAAP)

營收：43.1 億美元，較去年同期增長 12%，仍低於 Rifinitiv 預期的 43.3 億美元

淨利：8.23 億美元

EPS：0.69 美元，較去年同期增長 58%

營業利率：16.4%

新增活躍帳戶：9 百萬名，總數達 2.86 億用戶，增長 17%

公司展望：

由於營收低於市場預期，加上產品整合延遲、稍晚才推出的定價倡議和貨幣壓力，促使 PayPal 下調其全年財測。

PayPal 目前將全年收入預測定在 176 億美元到 178 億美元之間，該重新調整的財測遠低於華爾街預期的 179.2 億美元。PayPal 還預計收入增長率重新調整為 14% 至 15% 之間，比之前預估的範圍低一個百分點。

FactSet 的數據顯示，PayPal 本季度的總支付量，數位支付更為普遍，達到 1723.6 億美元，符合市場大部分預測的 1714.9 億美元。

上個季度，PayPal 宣布其應用程式擁有 4000 萬用戶，而分析師持續密切關注 PayPal 旗下行動支付應用程式 Venmo 業務何時為其母公司帶來盈利。

不過 Venmo 行動支付量達 240 億美元，較本季度較預期的要少，此前分析師預期應有 280 億美元，點對點 (peer-to-peer) 的行動支付量 460 億美元。

執行長 Dan Schulman 表示：「過去一年，新增活躍帳戶淨增加了創紀錄 4100 萬，每個活躍帳戶的參與度再次增加了 9%，達到每年 39 次。Venmo 總支付額增長 70% 至 240 億美元。本月早些時候，旗下 Xoom 業務擴展至 32 個歐洲新市場」

PayPal 股價至今年為止仍然上漲了 44%，為標普 500 指數平均表現的兩倍多。