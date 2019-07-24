美中互遞橄欖枝 庫德洛：談判有希望 中國很快會採購美農產品

美中近期頻頻遞橄欖枝，白宮經濟顧問庫德洛週二 (23 日) 表示，美國貿易代表將前往中國恢復貿易談判是一個好兆頭，預計北京將很快開始購買美國農產品。

美國貿易代表萊特海澤 (Robert Lighthizer) 和財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 最近兩回與中國的電話會議中強調，北京有必要兌現購買更多美國農產品的承諾。

庫德洛表示：「我讀到的消息是，看起來美方代表中國行將成行，我們強烈希望中國很快開始購買農產品。作為整體協議的一部分，中國將購買農產品排在首位，友好姿態排在第二順位。」

美國農業部長 Sonny Perdue 週二指出，根據將於本週末前公布新一輪 160 億美元援助計畫，美國政府將對貿易戰受損的農民，最低援助每英畝 15 美元。

中國大陸喉舌媒體《環球時報》總編胡錫進週二推文表示，中方已經開始兌現承諾採購美國農產品，美國理應兌現承諾及時移除華為禁令。

胡錫進週二推文表示，中方已經開始兌現承諾採購美國農產品，美國理應兌現承諾及時移除華為禁令 (圖片：翻攝胡錫進推特)

然而，庫德洛表示：「美方還沒有得到 (購買農產品) 這方面的保證，但如果我們看到很多有關這方面的積極消息，我不會感到驚訝，我要敲出一個充滿希望的音符。」

美中互遞橄欖枝

美國總統川普週一與 7 家科技巨頭 CEO 會面，並同意他們的要求，即商務部對貿易黑名單華為「及時」作出許可證授權決定。

美國商務部長羅斯 (Wilbur Ross) 週二表示，美國商務部需數週的時間，對華為供貨禁令豁免作出最終裁決。

華為禁令豁免正一步一步進行當中，而中方也正兌現採購美國農產品的承諾。

中國官媒《新華社》週一報導表示，中國企業根據國內市場需要已向美方進行採購農產品詢價，並根據中國國務院關稅稅則委員會規定，申請排除對有意採購農產品的關稅。

外媒報導，中方本月已採購大量美國高粱，創今年 4 月以來最高數量。