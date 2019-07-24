Fed對降息有三個選擇 這裡是其間差異 以及可能的意外

聯準會 (Fed) 將在下週召開會議，會議有三種可能的結果，每個選擇都有各自的優勢和劣勢。

政策制訂者可以選擇保持利率不變、降息 25 基點或 50 基點。提高利率不是選項之一，而且可能未來好幾年都不會是。

市場已經很清楚：聯邦公開市場委員會 (FOMC) 最有可能降息 25 個百分點，降息 50 個百分點的可能性很小。儘管兩位地區 Fed 行長最近表示這才是 FOMC 該做的事情，但這幾乎不會是肯定的結果。

Fed 目前將其隔夜基金利率固定在 2.25% 至 2.5% 之間，以下是各個不同選項間的差異，特別是降息 50 個基點相對於 25 基點：

降息 25 基點：最可能的情況

從最近幾天 Fed 官員的言論來看，部分人士支持實施更積極的 50 基點寬鬆政策。但降息 25 個基點比較可能，只因為 Fed 自後金融危機以來一直支持漸進主義而非激進的政策舉措。

簡而言之，較低的降幅將比較容易被大眾接受。

全國聯邦保險信貸聯盟協會首席經濟學家 Curt Long 說：「你當然可以為更強有力的降息 50 基點建立一套說辭，但我認為很難讓每個人都信服。」「我們是否處於經濟衰退的邊緣？如果是，那麼降息 50 個基點是合理的。但我不認為大多數 Fed 都這麼認為。」

實際上，降息的幅度可能代表了 Fed 想發送什麼樣的訊息。

較小幅度的降息，可能只是一種減輕 Fed 去年 12 月不顧股市暴跌以及對關稅和全球經濟放緩的擔憂而升息 25 個基點的決定。另一方面，降息 50 個基點可能在暗示情況更為嚴重，例如擔心經濟成長會出現更為基本面的放緩。

Prudential Financial 首席市場策略師 Quincy Krosby 表示，「去年 Fed 出現政策失誤，」「很難想像它們不會至少降息 25 個基點，因為如果不這麼做，主席鮑爾將必須要做出很多解釋。」

降息 50 基點：一次性完成任務？

降息 50 個基點、或是說半個百分點，代表的意義將為更深的層次：不僅 12 月的升息是個錯誤，而且 Fed 認為它需要矯正市場並防範可能對經濟造成更大的損害。

Natixis 美洲區首席經濟學家 Joe LaVorgna 表示，降息半個百分點有很多好處。

他表示，「它讓 Fed 有更多選擇性以更均衡的方式抗衡市場的預期，」「扳倒市場預期的一種方法是讓 7 月降息超出預期，然後開始等待，其實是視數據行動。多採取一些預防性降息可以降低市場預期。如果降息 50 個基點，可以讓它們看來不再那麼溫和，可以更均衡。」

紐約 Fed 行長 John Williams 的談話引發週四 (18 日) 美股深度重視。這位深具影響力的官員在演講中表示，Fed 應該在看似經濟逆風的情況下迅速而有力地採取行動，市場猜測即將降息 50 個基點。

但 Fed 發言人迅速迴避了這種看法，宣稱 Williams 只是就學術理論發表談話而不應被解釋為政策意圖。

LaVorgna 說，「如果降息幅度夠大，市場就會希望到此為止，」「如果經濟狀況良好且度過風暴，那麼一切就結束了，相對於一點一滴的市場猜測和等待，並在一次又一次的會議中慢慢降息。不如一次降息 50 個基點一勞永逸。」

他補充說，此舉也有助於扭轉殖利率曲線倒掛。短期殖利率，特別是聯邦基金利率，高於 10 年期國債，過去向來被視為個典型的經濟衰退訊號。

維持利率不變

市場預估利率不變的可能性為零，這樣的預測已存在數週之久。但這並不意味著 FOMC 沒有人支持保持現況不變。波士頓 Fed 行長 Eric Rosengren 週五 (19 日) 告訴《CNBC》，利率不需要改變，堪薩斯 Fed 行長 Esther George 最近也向《華爾街日報》發表了類似評論。

Fed 官員在提出降息的背景因素時，通常都引用美中關稅戰、全球成長放緩和低通膨等問題。

但在經濟訊號中肯定沒有任何明顯的跡象表明需要更多的寬鬆政策。美股正處於歷史高位附近，第 2 季經濟成長可能在 2% 左右，而消費者看起來仍然穩固。

服務 Fed 達 20 年、現任耶魯大學管理學院教授 Bill English 說，「當經濟數據相當穩固且與中國的貿易談判正在重啟時，降息還有什麼說服力？ 我認為這是個很好的問題，」「假設它們在這次會議上降息，我認為鮑爾將不得不解釋從 6 月開始讓它們邁出這一步發生的變化。」

他預計鮑爾將重申對中國的擔憂、通膨和疲軟的投資支出可能會對未來經濟造成壓力。

English 說，「這三個原因中的任何一個都可能說服委員會的各個成員，」「圍繞政策決策的溝通非常重要，這次將會是個有趣的時刻，也會是個有趣的會議。更有趣的幾乎是圍繞決定的溝通，這應該也有助於解釋委員會的成立緣由。」