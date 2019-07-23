大摩：現在降息也來不及 救不了下沉的美國經濟

摩根士丹利 (Morgan Stanley) 經濟學家表示，即使聯準會本月宣布降息，可能也為時已晚，難以挽救目前正陷入衰退危險的美國經濟。

摩根士丹利首席美國經濟學家 Ellen Zentner 帶領的團隊，在最新給客戶的報告中表示，雖然機率不算高，但未來 12 個月美國經濟仍可能出現負增長。

她表示，目前美國經濟陷入熊市的機率約為 20%，但不無升級的可能。

2020 年可能負成長

Zentner 強調，一系列指標均已表明，美國經濟正在危險邊緣，如非農就業人數、消費者力度、製造業數據和經濟增長總體指標，都恰恰在危險區域之外，這些數據一旦迅速惡化，衰退就可能來到。

Zentner 指出，如果貿易緊張局勢進一步升級，在關稅的直接影響，與金融環境趨緊及其他溢出效應的間接影響，彼此相互作用下，很可能帶來消費者削減開支，從而打擊企業獲利，最終帶來企業可能的裁員及減少資本資出。

摩根士丹利認為，這個影響將是「巨大的需求衝擊」，美國經濟成長可能由 2019 年預計的 2.2%，至 2020 年來到負 0.1%。雖然這僅是輕微衰退，但比較起 2018 年的 2.9%，這仍是實質性的回落。

須及早棄股轉債

從投資的角度來看，股票的下滑在所難免，最好的押注將是防禦型產業，如醫療保險及消費必需品，汽車與科技硬體類可能表現不佳。棄股轉債是個合宜的選擇，但除了不碰周期性股票之外，仍要避開高收益債券。

Zentner 指出，市場具有前瞻性，因此如果等到經濟衰退確定出現才動作，就太晚了。那時不但已經在股市上大失血，還錯過了及時轉向債券的正面回報。

何時該重新進場買股？Zentner 認為，等到 NBER(美國全國經濟研究所) 正式宣告經濟衰退，眾人驚慌逃離之後，反而是入場時機。