美政府若徵汽車稅 歐盟將回敬350億歐元報復性關稅

美國與歐盟之間的紛爭不斷，美政府在先前更是提出向歐盟徵收汽車關稅的計畫。歐盟貿易委員 Cecilia Malmstrom 在週二 (23 日) 表示，如果美政府對歐盟實施汽車關稅，歐盟將對 350 億歐元 (391 億美元) 的美國商品徵收報復性關稅。

美國總統川普在今年 5 月份表示，一些歐盟進口車和零件威脅到國家安全。但是推遲了是否徵收關稅相關的決定。

「我們不接受任何配額或出口限制，如果美政府加徵關稅，我們會有一個再平衡名單。」Malmstrom 在歐洲議會上表示：「基本上已經準備好向價值 350 億歐元的美國商品課徵關稅，但我希望我們不會用到。」

此外 Malmstrom 也補充道：「我們對美政府決定不向汽車和汽車零組件徵收關稅表示歡迎。但是歐洲汽車可能對美國構成國家安全威脅的說法十分荒謬。」

有關讓企業顯示產品符合歐盟或美國市場標準的協議商談取得了某程度進展，但擬議取消工業品關稅的協議依然沒有進展。「我們還沒開始進行這些磋商。如果不包括農業，美國就不願意開始討論，但是農業問題踩到我們的紅線。所以，目前毫無進展。」 Malmstrom 說道。

此外，Malmstrom 也希望歐盟和美國之間能夠就波音公司 (BA-US) 和空中巴士公司補貼議題上找到解決方案。

「我們希望雙方能夠找到解決紛爭的方案，並維持良好關係攜手共進。」Malmstrom 說。