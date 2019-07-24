美企申請華為供貨豁免 美商務長：數週內作出裁決

美國商務部長羅斯 (Wilbur Ross) 週二 (24 日) 表示，為了恢復向華為銷售，華為的美國供應商已申請禁令豁免許可，美國商務部需數週的時間，作出最終裁決。

美國商務部長羅斯週二 (24 日) 表示：「美國商務部迄今共收到 35 間美國企業將近 50 份涉及向華為供貨許可申請，我們將非常迅速地處理，在接下來的幾週內，我們預計作出最終裁決。」

美國總統川普週一與 7 家科技巨頭 CEO 會面，並同意他們的要求，即商務部對貿易黑名單華為「及時」作出許可證授權決定。

美國商務部長羅斯 (圖片：AFP)

羅斯坦言：「這不是一件簡單的事情，但總體而言，我們將遵循的原則是從國家安全的角度來看，那些不敏感的 (產品供貨) 問題，我們非常看好結果。但對於敏感供貨類別，我們會非常、非常地謹慎以對。」

由於華為豁免裁決將涉及美國國防部、國務院和能源部等不同部門共同參與，商務部對此保持謹慎態度，審慎處理，預計不會在兩週內完成。

《華盛頓郵報》週一 (22 日) 報導，華為秘密與北韓合作，為其架設並維護無線商用網路，涉嫌違反美國出口管制禁令。美國總統川普對此報導回應：「我們必須找出答案。」

羅斯回應：「我們將繼續密切關注華為的一切，包括昨天披露的消息。但除此之外，我們無法對即將進行的調查發表評論。」