〈分析〉台灣、南韓出口訂單重傷 電子業成貿易戰主戰場？

經濟部統計處週一 (22 日) 公布數據顯示，台灣 6 月出口訂單出現連續第 8 個月負成長。受美中貿易紛爭的影響，台灣的情況並不孤單，鄰國南韓同日公布的出口數據，更見兩位數字的衰退，顯示了亞洲出口型貿易的全面受壓。

據《彭博》報導認為，原本電子產業的週期性放緩，正轉變為貿易戰的主戰場，隨著華為捲入成爭議焦點，在這場交火中，做為全球電子業的主要供應鏈台灣及南韓，都因此陷入困境。除此之外，南韓還因捲入日本的新戰場，而出現更深層的擔憂。

彭博全球貿易追蹤指標 (Global Trade Tracker) 證實了這一點。這項指標透過 10 個細項指標，評估全球貿易健康狀況。而當前指數顯示，所有 10 個細項指標均低於長期平均值，而有 3 個指標更落在正常範圍 (以 Z 值計算，在正負 1 之間) 以外。

以個別的情況來看，由美國經濟仍然健康，洛杉磯港的入境貨櫃是最接近平均的一個，Z 值為 -0.01，而正受貿易戰衝擊的台灣，出口訂單已經被擠到正常範圍的邊緣，Z 值為 -0.94，南韓所受衝擊相對更大，出口的表現 Z 值為 -1.33，甚至無法擠進正常範圍內。

(圖表取自彭博)

(圖表取自彭博)

如果不要只看 1 個月數據，過去 12 個月，台灣的出口訂單均低於平均值不說，中間有 5 個月 Z 值均低於 -1，處於正常範圍之外。南韓變化則相對較為劇烈，去年 8-10 月表現優於平均，但從 11 月起就急轉直下，過去 7 個月中，有 6 個月 Z 值都小於 -1，居正常範圍以外。

台韓出口 (圖表取自彭博)

日盛證券經濟學家 Jordan Su 認為，台灣 6 月訂單低於預期的主因，是由於美中貿易局勢在 5 月談判情況變壞所致，如果最近恢復談判，並且顯示有所進展，那麼 9-10 月的訂單可能恢復增長。

台灣 6 月出口少見的亮點，是由於中美貿易爭端升級，供應鏈增加了一些中國生產的轉單，使輸美訂單年增 6.8%，但輸往其他地區的訂單減量更大，銷往中國訂單降 14.6%，銷日訂單減 7.9%，往歐洲少 5.3%。

台韓之外的明顯變化，還包括了波羅的海乾散貨運價指數 (BDI 指數) 持續低於平均，不過跌幅還在正常範圍之內，以及全球 PMI 的下滑，尤其中國新訂單出口的 Z 值已達 - 1.04，落在正常範圍之外。

(圖表取自彭博)

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