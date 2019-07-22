南韓7月前20天出口年減13.6% 半導體、石化產品受傷慘重

南韓官方公布數據顯示，受到半導體與石化產品出口量大減之下，南韓 7 月份出口可能持續下滑，寫下連續 8 月出口下挫紀錄。

南韓海關 (關稅廳) 編制數據顯示，7 月前 20 天，南韓出口年減 13.6% 至 283 億美元。如以工作日的每日平均出口計算，為年減 16.2%，至 17.1 億美元。

如果此趨勢延續，南韓將出現連續 8 個月出口年減的紀錄。自去年 12 月以來，南韓月度出口均較上年同期減少，6 月減幅更達兩位數，為 13.5%，出口減至 441.8 億美元。

南韓出口連跌的主因是美中貿易緊張局勢延長，拖累半導體銷售。而今年 7 月南韓與日本也陷入僵局，在日本限制 3 項半導體關鍵材料出口之後，南韓出口危機更為擴大。

在 7 月前 20 日出口受挫最主要的產品，仍為半導體及石化產品，出口年減幅高達 30.2% 及 15.6%，半導體占出口貨運量約 5 分之 1。

另一方面，乘用車及無線通訊設備的出口逆勢成長 19.5% 及 7.2%。

以出口目的地來看，南韓對前兩大貿易夥伴中國及美國的出口，分別下挫 19.3% 及 5.1%，而對越南及新加坡則出口上升，年增率分別為 8.7% 及 0.9%。