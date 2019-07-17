掃到美中貿易戰颱風尾 新加坡正面臨6年來最大的出口衰退

新加坡週三 (17 日) 公布 6 月份出口年增率下降了 17.3%，此為連續第四個月出現雙位數的下滑的趨勢，也加劇了市場對美中貿易緊張局勢持續，導致該國出口下滑的擔憂。

新加坡非油品出口量 圖片: tradingeconomics.com

根據政府周三公佈的數據，6 月份城市國家基準非油出口 (city-state's benchmark nonoil exports) 下降幅度大於 5 月份的 16.3%，與 2018 年 2 月以來的最快速度相比減緩，而當時海外出貨量下降了 33.2%。

與此同時，新加坡於上週五發布的 4 月至 6 月季度國內生產總值增長率為 0.1%，此是 10 年以來最弱的增長，原因是海外對電子產品的需求減弱。 新加坡在全球技術供應鏈很大程度上依賴此類產品的出貨量。

6 月貿易數據亦反映在 GDP 數據上。包括半導體和個人電腦在內的電子產品出口較前年同期下降 31.9%，5 月份則下降 31.6%。

電子產品以外的產品出口也下降了 12.4%，5 月份則下降了 11.1%。 此類別包括石化產品，藥品和非貨幣黃金等產品。

地區方面，出口大多比前一年下滑。 對中國的出貨量下滑 15.8%，而對日本的出貨量下降 23.2%。 對美國的出口則小幅上漲 1.5%。

「此次 6 月非國內出口數據弱於預期，進一步證實新加坡經濟面臨嚴重的困境。」日本野村證券經紀公司在一份報告中表示。

其中值得注意的是，6 月份新加坡的非油品轉出口價值比新加坡出口量大 70%，這也顯示面對美中貿易緊張局勢和轉變，全球供應鏈貿易流量正在放緩中。

「轉出口和弱化的集裝箱流通量等數據反映了貿易流量放緩帶來的種種不利因素」星展集團控股公司經濟學家 Irvin Seah 本週在一份報告中表示。

星展集團已將新加坡 2019 年的成長預測從先前的 2.1% 下調至 0.7%。「外部環境的風險促使近期成長前景蒙上陰影。儘管美中之間的休戰，但短期內不太可能達成決議」Seah 說道。

而根據世界銀行的數據，新加坡的出口額相當於 2018 年 GDP 的 176%。

海外華人銀行股份有限公司贊同這一評估，該銀行經濟學家 Selena Ling 表示：「2019 年全年 0% 至 1% 的年度成長範圍可能比預期的更為現實。」