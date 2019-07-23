【馮冠華專欄】市場焦點放在A股走向與香港局勢發展

7 月 23 日推介 - 中滙集團（382）

1）上日港股市況總結：恆指週一低開低走，指數低開 153 點後，曾一度下跌 462 點，低見 28303 點，最終以 28371 點收盤，下跌 394 點。成交方面，金額按日約持平在 677 億。港股通南下總成交額按日上升約 12% 至 73 億，流向仍是淨流入，金額約 11 億。滬深股通北上維持淨流入，但金額大跌至約人民幣 4 億。藍籌 4 升 45 跌 1 持平。



板塊方面，體育用品及半導體股表現較好。做空方面，佔大市成交回升至約 15.2%。牛熊證街貨最新比例為 64:36，現價上下各 1000 點區間的牛熊比例也是 60:40。重貨區方面，熊證維持在 29050-29099，牛證則下移至 28000-28049。恆指期貨夜市收報 28382 點，上升 9 點，高水 11 點。港股 ADR 下跌 22 點，相等於恆指 28349 點。

簡評：25 隻科創板公司首日全數爆升登場，但中港股市不但沒有受惠，上證更跌穿 2900 點收盤，港股也完全蒸發了上週五的升幅。港股的弱勢，尚可用香港週日的暴力事件來作解釋；至於 A 股，有可能是科創板向主板抽血所致。據上交所之前做的相關測算，首批 25 家上市企業容量，如果按 80% 換手率來算，大約會有 300 億成交金額；而昨天換手率是約 78%，成交額已達 485 億，佔滬深的總成交約十多個巴仙。



筆者早前預計的科創板激活中港兩地股市並没有發生，多隻香港上市公司有科創板概念的，亦只有金山軟件（3888）及上海復旦（1385）表現較好（其餘的，包括中國通號（3969）、復旦張江（1349）、威勝儀表（3393）及微創醫療（853）均下跌雖然一天的表現不代表一切，但有如此的落差，筆者相信也要再檢討。

至於港股的其他指標，成交額沒有因為約 400 點的跌幅而增加，做空比率重回 15% 以上，但也不是過份的高；南北向資金浄流入數目減少，但也沒有轉向，整體來說，氣氛看似有所轉壞，但仍然是在上落區，市場焦點必放在 A 股走向與香港局勢發展。

渾水昨第五度狙擊安踏（2020），但公司股價不跌，且錄 8 連升。盤後更發盈喜。細看下並無特別之處，嚴格來說，更看似有點水份，因盈利增長有些是來自集團提前收到政府補助。筆者建議先獲利了結。中國東方教育（667）的盈喜和希望教育（1765）的收購，或可令教育板塊今天評先。推介剛上市不久的中滙（382），估計公司也有條件為 8 月年結的業績發盈喜。

2）美股上日市況總結：美股三大指數回升，當中道指上升 18 點或 0.07%，標指和納指則分別上升 0.28% 及 0.71%。十年期債息約持平在 2.05%。美滙指數上升至 97.29。紐約期油最新報 56.22 美元。

3）個股訊息（信報、經濟日報及明報）：安踏體育（2020）發盈喜，預料截至 6 月底止中期股東應佔溢利將按年增長不少於 25%，綜合基準經營溢利增長不少於 50%。安踏體育解釋，預期盈利上升，主要由於安踏品牌及其他品牌產品銷售持續強勁增長，導致收益增長超過 35%。此外，經營溢利率按年有所增加，主要由於零售業務的貢獻增加，而一般其產生的毛利率較批發業務為高、集團提前收到政府補助，以及經營開支比率相對穩定。

阜豐集團（546）公布，預期截至今年 6 月底止，中期盈利將按年增長不低於 80%，去年同期盈利 3.15 億元人民幣。該公司指出，盈利增加，主要是其味精業務取得更佳表現，以及味精價格上半年繼續小幅上漲。

中國東方教育（667）公布，截至 6 月底止，半年來自持續經營業務的稅後純利按年增加不低於 40%，去年同期稅後純利約 2.16 億元人民幣。

港交所最新資料顯示，美團點評（3690）主要股東紅杉資本（Sequoia Capital）上週二（16 日）在場內以每股 64.4327 元平均作價減持約 130.5 萬股，共套現約 8,410 萬元。出售相關股份後，紅杉資本持有約 5.13 億股美團 B 類股份，持股由 10.2% 降至 10.18%。

希望教育（1765）公布，收購捷星慧旅 30% 權益，作價 7800 萬元人民幣。捷星慧旅經教育部批准，與貴州大學合作舉辦學院，並開展本科教育。捷星慧旅的業務是擁有學院的舉辦人權利，學院為全日制本科院校，在校生超過 9000 人。

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