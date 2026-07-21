鉅亨網新聞中心 2026-07-21 15:20

中國資本市場周一 (20 日) 迎來重量級利好消息。中國人壽、中國人保、中國平安、中國太保及新華保險五大上市險企罕見地於同日集體發聲，表達對中國經濟前景與資本市場長期投資價值的堅定信心。

中國五大險企出資逾20兆元人民幣力挺A股(圖:shutterstock)

這五家保險巨頭截至 2025 年底的合計投資資產規模已超過 20 兆元人民幣，其集體行動被市場視為「耐心資本」加速入市的重要信號。

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發揮「耐心資本」優勢

在此次集體公告中，五大險企一致強調將發揮保險資金作為「耐心資本」與「長期資本」的優勢。

中國人壽資產公司透露，連日來已在市場相應點位積極配置，其 A 股及場內外基金等權益類資產的單日淨買入規模已超過 100 億元。中國人保則明確表示，將以實際行動把握估值修復機會，堅決當好市場穩定的「壓艙石」。

研究分析指出，險資加大權益投資的核心意義在於優化 A 股的資金結構。作為中長期資金，險資在市場出現非理性波動時具備逆周期配置能力，有助於平抑市場波動、穩定投資者預期並提振信心。此外，險資的持續入場也將推動 A 股定價體系更加注重企業的長期價值與內在回報。

亮眼業績支撐，真金白銀回饋股東

五大險企敢於力挺市場的底氣，來自於其穩健的經營實力。數據顯示，2025 年五大上市險企合計實現歸母淨利潤達 4,252.91 億元，同比增長 22.4%，盈利能力刷新歷史紀錄。在亮眼業績的支持下，五大險企 2025 年的合計分紅金額首次突破千億大關，達到 1,023.94 億元，同比增長 12.8%。

其中，中國平安 2025 年分紅金額高達 488.91 億元，其現金分紅總額已連續 15 年保持增長。中國太保與新華保險也紛紛表示，將進一步優化分紅節奏，積極籌備中期利潤分配工作，以增強分紅的穩定性與可預期性，切實提升投資者的獲得感。

重點佈局新質生產力

此次險資集體表態有其深刻的制度背景。隨著 2025 年《關於推動中長期資金入市工作的實施方案》等政策出台，國有保險公司的經營績效考核已逐步轉向「當年度 + 3 年周期 + 5 年周期」相結合的長周期考核機制。這使得險資的角色從被動的財務投資者，轉向主動的價值發現者。

在配置方向上，五大險企達成高度共識，科技創新、新質生產力、戰略性新興產業及高股息品種成為重點投資領域。