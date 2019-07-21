〈觀察〉美降息預期心理升溫 銀行獲利動能添隱憂

各國央行接連降息，美國聯準會即將在 7 月底開會，市場對聯準會可能採取「預防性降息」的預期心理升溫，一旦美國啟動降息，勢必拉低銀行外幣放款利差，進而拖累整體存放利差影響獲利。

美中貿易戰拖累全球經濟成長動能，全球央行接連吹起降息風，包括澳洲、印度等央行先後宣布降息，我主要貿易對手南韓日前也宣布跟進降息，台灣央行目前雖按兵不動，暫無跟進降息打算，但這波全球央行量化寬鬆仍讓銀行備感壓力，擔憂支撐利差的主力外幣放款，恐因寬鬆潮跟著下滑衝擊獲利。

新台幣放款利率長期處低檔徘徊，國內游資過度浮濫，為去化資金，銀行搶放款靠殺價競大搶生意，銀行承做新台幣放款幾乎無利可圖，為改善放款低利差困境，銀行將放款重點改聚焦利差較高的外幣放款，以此提振利差。

美國 2015 年底啟動升息循環以來，確實挹注銀行放款利息收入表現，加上台灣利率長期文風不動，台美利差擴大讓銀行轉向改做外幣放款，靠著放款融資、拆借與 SWAP 換匯交易賺取收益。

在全球央行降息聲浪四起，加上美國降息心理預期日漸升溫，由於銀行承做美元放款利率主要以 Libor/Taifx 作為計算指標，換言之，美國開啟降息循環，美元放款利差也會跟著溜滑梯。

分析師表示，假設聯準會降息 1 碼，部分外幣部位較高的銀行存放利差至少下降 2 個基本點，進一步觀察對獲利的表現，如果降息 1 碼，恐讓銀行獲利減少約 1.5% 到 2%。

銀行主管認為，美中貿易戰不只拖累美中經濟成長動能，部分企業擴張與投資意願也開始下降，銀行對於部分體質弱、受景氣影響的產業提高警覺，慎防逾期放款呆帳，現在又有美國降息攪局，讓今年銀行獲利動能再添隱憂。