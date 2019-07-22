【馮冠華專欄】留意科創板表現

7 月 22 日推介 - 中信（6030）

1）上週五港股市況總結：受上證反彈帶動，恆指上週五造好。指數高開 123 點後，曾一度報升 348 點，高見 28810 點，最終以 28765 點收盤，上升 304 點。成交方面，金額按日上升約 12% 至 676 億。港股通南下總成交額按日約持平在 65 億，流向轉回淨流入，金額約 3 億。滬深股通北上維持淨流入，金額大升至約人民幣 62 億。藍籌 45 升 5 跌。



板塊方面，內險、內銀、中資劵商、黃金、石油及手機設備股表現較好。做空方面，佔大市成交回落至約 14.0%。牛熊證街貨最新比例為 51:49，現價上下各 1000 點區間的牛熊比例也是 27:73。重貨區方面，熊證上移回至 29050-29099，牛證則上移至 28300-28349。恆指期貨夜市收報 28654 點，下跌 167 點，低水 111 點。港股 ADR 下跌 187 點，相等於恆指 28577 點。

簡評：上週五 A 股反彈，港股回升，走勢大致和預期相符。上證做好的原因，筆者估計不外乎是美元週四轉弱，和市場對科創板啟航的憧憬。值得注意的是，北向資金不僅連續四天錄得淨流入，週五的金額更急增至逾 60 億人民幣，相比近日的十多億為多。除了美元和科創板因素，八月的 MSCI 和九月的富時提高 A 股權重，或許也是外資提速進 A 股的原因。港股方面，上週五的上升，再一次沒有成交配合，要突破 28000-29000 這大型上落區，似乎仍是要看 A 股的走向。

由於科創板上市公司首 5 日不設漲跌幅限制（之後每日漲跌幅限制為 20%），會否爆升暴跌仍有待觀察，但成交量應不愁冷淡，中資劵商股應可看高一綫。中信（6030）、中金（3908）、中建投（6066）這些名字，早報讀者應耳熟能詳。港交所（388）在百威亞太取消上市、港股成交低迷及大行調低評級的壞消息下，股價仍算穩健，筆者覺得現價有留意價值。



另外，友邦（1299）上週五再創上市新高，佔恒指比重更升至 11.1%，超越騰訊（700）現在的 10.1%。由於恒指設有單一股份最高比重 10% 的上限，恒指季檢於 9 月 6 日收市後再調整時，勢必下降其比重，那麼受惠的可能是走勢較落後的中資金融股，特別是中資銀行。注意這和基本因素無關，只是預測季檢有機會帶來的調整而已。

美股上週五先高後低，美滙也反彈重回 97 以上，主要是受伊朗扣留兩艘英國運油輪，令地緣政治再次緊張。事件在週末未見再大幅發酵，所以美股、夜期和 ADR 的走弱，也未必能正確預示今天恆指必然低走。



反而，較令人擔心的，是沒完沒了的遊行示威以至其後續活動；昨天中聯辦也遭到激烈的衝擊，這樣下去，又是沒有贏家的鬥爭。另外，英國將於 7 月 23 日公佈新一任英國首相人選，滙豐（5）、渣打（2888）、長和（1）及長建（1038）等在英國有業務的公司，股價或見波動。

2）中國證監會新聞發言人常德鵬 19 日在例行新聞發佈會上表示，科創板各項準備工作，包括審核、註冊、市場主體發行承銷、技術系統等方面目前已經就緒，7 月 22 日首批的 25 家科創板企業將在上交所上市交易，上交所將發佈相關信息。



上交所和中證指數有限公司也宣佈，將於科創板上市股票與存托憑證數量滿 30 只後的第 11 個交易日正式發佈上證科創板 50 成份指數。指數的推出能夠及時反映科創板市場上市公司的整體價格表現，進一步體現市場結構及其發展變化，豐富上證指數體系。（信報）

3）中美經貿高級別磋商雙方牽頭人通話後，白宮據報將於 22 日在白宮，主持召開半導體和軟體行業高管會議，討論美國對華為公司實施的禁售令。而姆努欽也將出席此次活動，業界代表包括晶元製造商英特爾、高通、谷歌和美光等。（經濟日報）

4）美股上週五市況總結：伊朗革命衛隊稱於霍爾木茲海峽扣留兩艘英國運油輪，受波斯灣局勢緊張拖累，美股三大指數先高後低，當中道指曾上升約 120 點，最終倒跌 68 點，標指和納指則分別下跌 0.62% 及 0.74%。十年期債息回升至 2.057%。美滙指數反彈至 97.06，紐約期油最新報 55.74 美元。

5）個股訊息（信報、經濟日報及明報）：長城汽車（2333) 發盈警，預期截至今年 6 月底止中期盈利約 15.3 億元人民幣，按年减少 58.6%。公司表示，盈利下跌是由於該公司提高產品優惠額度讓利消費者，並繼續加大品牌推廣力度及研發投入。另外，根據旗下品牌實際情況，將今年銷量目標由 120 萬輛下調至 107 萬輛。

原國家新聞出版廣電總局官方 19 日顯示，今年第四批進口遊戲版號已經下發，總數為 24 個，審批時間為 7 月 19 日。其中，網易的《實況：王者集結》《 軒轅劍龍舞雲山 》、騰訊《火箭聯盟》《王牌戰士》獲批。

中國奧園（3883）宣佈收購百年人壽 13.86% 股份，涉資 32.6 億元人民幣。百年人壽業務覆蓋中國 20 個省市，保費年複合增長率領先行業，主要提供人壽保險、健康保險等產品。奧園指現時中國人口老化問題嚴重，人壽保險市場發展潛力巨大，預計是次收購將帶來穩定、可觀的投資回報，並有助推動集團業務多元化。另外，公司公布，預期截至 6 月底止，核心淨利潤按年增長逾 50%，去年同期核心淨利潤 13.92 億元人民幣。同系的奧園健康（3662）也發盈喜。

彩生活（1778）公布，先後以 5.22 元價格向兩名認購人配售合共 9410.5 萬股新股，配股價較週五收市價 5.45 元，折讓約 4.22%。涉及金額 4.91 億元。兩名認購者，包括京東旗下 Volga Innovation 配售 7114.9 萬股新股，以及公司非執行董事周鴻禕配售 2295.6 萬股，分別佔擴大後已發行股本 5% 及 1.61%。交易完成後，Volga Innovation 持股 5%，周鴻禕及其聯繫人持股將增至 3.05%。

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