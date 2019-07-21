〈觀察〉金管會二大政策 可助攻台灣更靠金亞洲金融中心目標？

金管會發展 FinTech 多年，今 (2019) 年再邁大步，純網銀執照將於 7 月底發放，緊接著全球首個「STO 規範」預計 10 月出爐，兩大政策將成為台灣金融新里程碑，20 多年前，台灣喊出的「亞洲金融中心」的政策願景，至今只是口號，但在此兩大政策開通後，是否能讓台灣往目標更靠近，將備受矚目。

「純網銀」其實早已在許多國家都有案例，像是美國、德國、日本、韓國、大陸等，全球純網銀的經營模式，應該分為以歐美、亞洲為代表的二種。歐美國家金融普及率高，但傳統銀行手續費並不便宜，因此，純網銀可提供價格優惠的創新金融服務，以提升客戶體驗。

但亞洲國家在價格端已相當競爭，要打價格戰，空間也有限，因此亞洲國家的純網銀多由電子商務、電信、通訊軟體、零售業或金融控股公司投資設立，運用龐大客戶群，結合物流、金流及資訊流，建立營運生態圈，以此快速拓展業務並獲利。

台灣雖然在純網銀起步慢，但 2006 年起曾有過匯豐 HSBC Direct，HSBC 當年率先導入無摺戶概念，賣點就是較低手續費、年費，這項曾風靡全台、被視為創新的實驗商品，服務主要就是以網上／電話理財形式提供，並不提供櫃位服務，而賣點則是較低手續費、年費，無最低結餘要求和較高存款利率，主要就是希望透過價格戰及網路爭取客群，只不過最終還是做不起來，2014 年從網路平台回歸實體分行通路。

此次，我國三大競爭的純網銀戰隊都是跨業團隊，可以建立生態圈，而非只侷限在價格戰，我國終於追趕上與國際接軌的腳步，第一次與成功那麼接近，接下來就是看取得執照的業者所端出的金融創新服務，可以為台灣金融市場交易的規則與面貌帶來怎樣更便利的未來。

畢竟，金管會主委顧立雄多次指出，純網銀將能夠創造「鯰魚效應」，希望真能激發更大規模的良性市場競爭。

另一個振奮人心的消息，金管會將制定全球首個「STO(證券型代幣發行) 規範」，預計 10 月出爐，並定調 STO 屬於有價證券，應納入證交法規管理，規劃採分級管理，免申報募資額度上限為 3000 萬元，超過此限額就得申請進入金融監理沙盒實驗。

雖然市場上不少聲浪一方面肯定金管會訂定規範的作為，一方面又認為規範太嚴格、豁免門檻過於保守，不過金管會解釋，因為考量規範對象屬於未上市、未上櫃、沒有興櫃、沒有公開發行等中小型公司，才設定 3000 萬元為豁免 STO 案件的門檻。

為什麼 STO 規範開放後，將是台灣一大利多？因為台灣擁有精通科技的勞動力、有利的企業稅和證券稅的環境，開放 STO 市場，可把台灣推向全球虛擬貨幣及加密類資產交易的第一線，並有助帶動台灣軟體和金融兩大產業升級發展。

台灣的消費金融與資本市場一直在亞洲有極高的基礎，只是缺少更向上的動能，此 2 大金融科技的政策或許有機會是台灣向前邁進一步的大好機會，政策即將開放，就看業者與民眾如何接招，20 多年前，台灣喊出「亞洲金融中心」的政策願景要往前推進，此刻正是最重要的關鍵時間點。