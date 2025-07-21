科技財報季將登場 輝達股價先漲為敬

鉅亨網編譯王貞懿 2025-07-21 22:15

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輝達股價周一盤中微幅上漲，投資人關注科技財報季。(圖:Shutterstock)

截稿前，輝達周一上漲 0.15%，暫報 172.66 美元。輝達本月稍早創下歷史，成為全球首家市值突破 4 兆美元的企業，近期更因重獲對中銷售 AI 晶片許可而股價再獲支撐。

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未來幾周，科技巨頭陸續公布財報將是輝達股價關鍵催化劑，首波由 Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US) 於周三率先登場。

市場將關注大型雲端業者的資本支出數據，因為這些錢主要砸在建置搭載輝達晶片的 AI 資料中心。Synovus Trust 資深投資組合經理 Daniel Morgan 預估，美國主要雲端巨頭今年總共將砸下 3300 億美元資本支出，比去年暴增 38%。。

Morgan 在研究報告中寫道：「市場頂端的『循環資本支出』故事依然完整，大型科技公司投資 AI 基礎設施，推動對半導體、軟體和服務的需求。此外，隨著川普政府獲得大筆投資承諾，至少在近期內，繁榮景氣應會持續。」

輝達客戶持續競相提升 AI 能力，為該公司帶來其他利多訊號。