科技財報季將登場 輝達股價先漲為敬
鉅亨網編譯王貞懿
據《巴隆周刊》周一 (21 日) 報導，輝達 (NVDA-US) 股價在盤前交易中上漲，投資人聚焦即將公布財報的大型科技客戶，預期它們將持續重金投資 AI 晶片。分析師認為，科技巨頭的資本支出將成為推動輝達股價的關鍵動力。
截稿前，輝達周一上漲 0.15%，暫報 172.66 美元。輝達本月稍早創下歷史，成為全球首家市值突破 4 兆美元的企業，近期更因重獲對中銷售 AI 晶片許可而股價再獲支撐。
未來幾周，科技巨頭陸續公布財報將是輝達股價關鍵催化劑，首波由 Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US) 於周三率先登場。
市場將關注大型雲端業者的資本支出數據，因為這些錢主要砸在建置搭載輝達晶片的 AI 資料中心。Synovus Trust 資深投資組合經理 Daniel Morgan 預估，美國主要雲端巨頭今年總共將砸下 3300 億美元資本支出，比去年暴增 38%。。
Morgan 在研究報告中寫道：「市場頂端的『循環資本支出』故事依然完整，大型科技公司投資 AI 基礎設施，推動對半導體、軟體和服務的需求。此外，隨著川普政府獲得大筆投資承諾，至少在近期內，繁榮景氣應會持續。」
輝達客戶持續競相提升 AI 能力，為該公司帶來其他利多訊號。
如 OpenAI 執行長奧特曼（Sam Altman）周日在社群媒體發文表示，這家 ChatGPT 開發商年底前將讓「遠超過」100 萬個輝達 GPU 上線運作，來訓練其 AI 系統。
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