股市獲利了結時機已到？這位經理人將投資轉向投資等級債券

據《彭博》報導，一位管理 3380 億美元的資金經理表示，股票投資人當前最好的策略是獲利了結，鎖定已有的獲利，並且向更安全的資產。

德意志銀行財富 (Deutsche Bank Wealth Management) 管理全球投資長 Christian Nolting 表示，他們正繼續將資金由全球股票撤離，轉向高等級的債務及其他低波動的資產。這家資金管理機構已經將投資組合中股票的占比，由 50% 減為 40%，預計減持股票的動作在下半年還會加快。

類似的主張，全球最大避險基金、橋水基金創辦人達里歐 (Ray Dalio) 也在週三 (17 日) 發文，認為在全球央行積極致力貨幣貶值之下，全球將出現投資領域的典範轉移 (Paradigm Shift)，並建議投資人賣出股票、買入黃金。

近期看壞股市的投資大師，還包括「商品大王」羅傑斯 (Jim Rogers)，他認為全球危機已經在蔓延，但遭投資人無視。股市熊市已經不遠，投資人可以選擇在適當的價格買入白銀或黃金。

全球股市在 4 月底後表現平平 (圖表取自彭博)

德意志銀行則是從 4 月底開始轉趨謹慎，認為股市雖仍在上揚，但公司的獲利前景令人懷疑，美中貿易戰也很難在 2019 年解決。而從現在回頭來看，這似乎是個先見之明，因為美股雖然再創新高，但與 4 月底相比，漲幅並不大，全球股市也大致持平。

Nolting 指出，目前公司仍處於獲利模式，但手上股票估值已經擴大，公司的獲利並未實現，他不想讓先前的績效，在下半年全數吐出。

Nolting 稱，公司已在將先前的獲利，轉化為投資級公司債，以及發展中國家的硬通貨債券。他們也買入一些歐洲資產，能提供比投資級債券更高的利率，風險小於垃圾債。

根據彭博巴克萊指數的數據，全球投資級別公司債自 4 月底以來，回報率已超過 3%。

Nolting 說，他們目前在做的，就是由股市獲利撤出，轉向美股投資級債券及其他低波動產品。

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