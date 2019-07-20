特斯拉財報可能仍呈虧損 但華爾街期待電動車需求仍舊暢旺

在近日受銷售業績優於預期而推高股價後，特斯拉 (TSLA-US) 預計將在下週三 (24 日) 收盤後公布第 2 季業績。

投資人將關注特斯拉的今年展望，以及該公司是否會繼續宣布將按照承諾今年銷售 36 萬至 40 萬輛汽車。

CFRA Research 分析師 Garrett Nelson 表示，「股票走高的能力將取決於銷售展望，」「我們仍然不認為它們會達到這個目標。」

特斯拉本月初公布的第 2 季銷售額高於華爾街的預期，並且創下歷史紀錄。這使得該股在近幾個交易日大漲，並讓投資人預計下週財報的虧損幅將較預期為小。

Argus Research 分析師 Bill Selesky 表示，在銷售額創紀錄後，第 2 季的預測也隨之改變。Selesky 預計特斯拉第 2 季經調整後將虧損 18 美分，比華爾街的預期來得少。

他說，「我們仍然聽說需求趨勢對特斯拉來說是個好兆頭，」有待觀察的是特斯拉能否控制其成本和費用並提高獲利率。

據傳特斯拉已經開始「嚴審」支出，CEO 馬斯克和財務長 Zach Kirkhorn 對各項開支無論大小都仔細審查。Kirkhorn 在 4 月曾承諾在第 3 季恢復獲利。

FactSet 調查的分析師預計特斯拉調整後當季虧損 41 美分。去年同期為每股虧損 3.06 美元。

特斯拉在 2018 年的第 3 季和第 4 季出現盈餘，但在今年第 1 季又回歸到 GAAP 和非 GAAP 虧損。華爾街預計第 4 季將恢復非 GAAP 獲利。

FactSet 調查的分析師預計，特斯拉本季銷售額將達到 65 億美元。去年同期為 40 億美元，第 1 季時為 45 億美元。

特斯拉股價在 7 月出現反彈，自 6 月上漲 21% 之後再漲 14%。然而在今年前 3 個月，它跌幅驚人；累計特斯拉股價 2019 年以來下跌 23%。與同期標準普爾 500 指數 19% 的漲幅和道瓊工業指數的 17% 形成鮮明對比。

投資人也可能想在財報中了解特斯拉下一款車型 Model Y 的最新訊息，這款小型 SUV 於 3 月亮相。這是自 3 年前推出 Model 3 後的第一款特斯拉新車，特斯拉希望這款車可以讓滿足美國駕駛人對 SUV 的渴求。

特斯拉尚未透露是否會在其加州廠或其內華達州工廠建造 Model Y，儘管據報導馬斯克傾向於在加州 Fremont 工廠。