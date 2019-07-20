美股盤後 — Fed降息兩碼預期驟減 標普、那指創 5 月來最大單週跌幅

週五 (19 日) 紐約聯準會澄清激進鴿派，市場對 7 月降息兩碼預期驟減，美股四大指數小幅收低。

本週，標普 500 指數和那指下跌逾 1％，創自 5 月底以來的最大單週跌幅。道瓊本週下跌 0.6%。

週五 (19 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 68.77 點，或 0.25%，收 27154.20 點。

那斯達克指數下跌 60.75 點，或 0.74%，收 8146.49 點。

標普 500 指數下跌 18.50 點，或 0.62%，收 2976.61 點。

費城半導體指數下跌 3.06 點，或 0.20%，收 1523.91 點。

標普 11 個主要板塊僅有 3 個板塊上漲，能源、工業與材料板塊領漲；房地產、公用事業與通訊服務板塊領跌。(圖片：finviz)

尖牙股 (FAANG) 萎靡不振。Netflix (NFLX-US) 財報遜色，拖累其股價下跌 3.11%，創連續第 7 個交易日收低。蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.49%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 1.37%；臉書 (FB-US) 下跌 1.21%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 0.68%。

半導體類股漲跌互見，AMD (AMD-US) 下滑 1.48%；NVIDIA (NVDA-US) 下跌 1.02%；科磊 (KLAC-US) 下跌 1.09%；應用材料 (AMAT-US) 下跌 0.75%；美光 (MU-US) 上揚 1.90%；高通 (QCOM-US) 上揚 0.85%。

金融股全面淪陷，摩根史丹利 (MS-US) 小跌 0.090%；美國銀行 (BAC-US) 下跌 0.27%； 摩根大通 (JPM-US) 下跌 0.99%；高盛 (GS-US) 下跌 0.47%；花旗 (C-US) 下跌 1.21%。

台股 ADR 互有漲跌。台積電週四法說會報佳音，台積電 ADR (TSM-US) 週五續揚 1.48%；日月光 ADR (ASX-US) 上揚 2.56%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 1.38%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.30%；友達 ADR (AUO-US) 下跌 1.05%。

企業消息方面

受惠於雲端運算營收增長 39%，微軟 (MSFT-US) 週四盤後公布優於預期的財報業績，週五其股票盤中創下歷史新高 (每股 140.67 美元)，尾盤漲幅收斂，至每股 136.62 美元。

微軟 (MSFT-US) 週四盤後公布優於預期的財報業績 (圖片：AFP)

美國運通 (AXP-US) 公布財報獲利和營收皆優預期。每股純益為 2.07 美元，營收為 108.4 億美元。然而其股價下滑 2.79%。

華爾街分析

週四聯準會 (Fed)「第三把交椅」紐約聯準會分行行長威廉 (John Williams) 表示，聯準會將迅速行動以支持經濟，而不是等待災難發生。該言論暗示聯準會可能走向激進降息政策，帶動週四美股上漲。

然而，紐約聯準會發言人隨後極力淡化威廉談話重要性，強調這僅是一場學術演說、而非暗示本月底聯準會可能的貨幣政策行動。

對此，CME 集團的 FedWatch 工具週五出現變化，市場預計聯準會 7 月降息一碼的機率回升至逾七成。

降息 市場預計聯準會 7 月降息一碼的機率回升至逾七成。(圖片：fedwatch)

對沖基金和諮詢公司 Eurizon SLJ Capital 執行長 Stephen Jen 表示，紐約聯準會分行行長威廉很可能訝異，市場竟如此熱烈地反應，將其談話視為聯準會本月貨幣政策的風向盤。

Northwestern Mutual Wealth Management 首席投資策略師 Brent Schutte 表示：「紐約聯準會罕見澄清發言，因為他們不想預設本月底利率政策會議會發生什麼，但我相信聯準會將降息兩碼。」

FactSet 表示，目前為止只有超過 15％ 的標普 500 指數成分股企業報告第二季財報。在這些公司中，近 79% 的公司盈利優於預期。FactSet 預期企業盈利將下降 3%，將是三年來首度出現季度下降。

KKM Financial 董事總經理 Dan Deming 表示。微軟公布財報與紐約聯準會澄清後，市場似乎失去了動能。

Leuthold Group 首席投資策略師 Jim Paulsen 表示：「從目前的財報季來看，人們對企業獲利能力的預期很低，這兩個有利因素可能會影響公司獲利能力但被低估了，包括：行為指標的 CEO 前瞻與成本下滑與否。」

美國銀行私人財富管理公司投資董事總經理 Jeff Zipper 說：「到目前為止，財報沒有任何意外，大多數情況下，當預期標準設很低時，結果可能是一致的，或者稍微好一點。」

下週除了銀行業財報外，也包括一些大型科技企業將公布最新財報，包括：臉書、亞馬遜、Google 和英特爾。