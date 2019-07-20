文在寅拜託！川普願意當日韓貿易戰和事佬 

日韓貿易戰越演越烈，美國能否出面來化干戈為玉帛？美國總統川普週五 (19 日) 表示，他願意協助緩解日韓貿易戰。

早前韓國媒體表示，南韓已經請求美方介入，希望日本政府撤回對 3 項半導體關鍵材料的出口限制，週五 (19 日) 美國總統川普證實此項消息。

美國總統川普證實，南韓已經請求美方介入日韓貿易戰。 (圖片：AFP)

川普透露南韓總統文在寅曾詢問他是否可以介入？川普稱：「文在寅總統告訴我，日韓現在在貿易方面有很多摩擦。日本有一些韓國想要的東西，他請求我介入其中。」

川普稱：「所以，如果日韓兩國都想讓我介入，我就願意涉入其中，這像一份與日本和韓國打交道的全職工作，而我喜歡這兩位領導人。」

日本政府自 7 月 4 日起，對南韓實施 3 項半導體關鍵材料的出口限制，包括限制含氟聚醯亞胺、光阻劑及蝕刻氣體 (氟化氫) 。

由於這 3 種原料的全球市占，幾乎被日廠壟斷，勢必遭受衝擊南韓半導體與顯示面板產業，韓國方面對此強烈不滿。

本月 12 日，日韓貿易代表首次磋商，但最終不歡而散，日方還預計在 7 月 24 日將韓國從優惠白名單剔除。

南韓計劃下週將訴諸世界貿易組織（WTO），在會中提出日本不公平出口限制問題，並確定對日本的最終反制措施。

日韓貿易戰已擴大升級中，美方不得不介入，美國國務院亞太助卿史迪威 (David Stilwell) 週三 (17 日) 造訪韓國會面南韓外交部長康京和等官員，史迪威表示，美國將盡其所能解決日韓爭議。

日韓媒體週四 (18 日) 報導，美國國家安全顧問約翰博爾頓 (John Bolton) 下週可能相繼訪問南韓和日本，此行與韓日貿易爭議有關。

《韓聯社》引述南韓外交部官員表示，美韓雙方正就博爾頓訪韓有關事宜進行協商。