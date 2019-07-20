〈伊朗扣押英油輪〉伊英關係急劇升溫！英國外交大臣震怒 急召眼鏡蛇會議因應

伊英關係急劇升溫！英國外交大臣杭特 (Jeremy Hunt) 週五 (19 日) 表示，伊朗扣押兩艘英國油輪的行為令人無法接受，並表達對此事的極其擔憂。

伊朗週五在一小時內於霍爾木茲海峽扣留兩艘英國國際油輪。除了一艘懸掛英國國旗的油輪「史丹納帝國號」（Stena Impero）之外，還扣留了一艘懸掛賴比瑞亞國旗，實際上由英國「諾布克海運公司」營運營的「萬事達」（MESDAR）油輪。

伊朗週五在一小時內於霍爾木茲海峽扣留兩艘英國國際油輪 (圖片：翻攝谷歌、CNBC)

伊朗革命衛隊 (IRGC) 週五宣布，已將名為「史丹納帝國號」（Stena Impero）的英國油輪扣押，理由是該油輪未尊重國際海事規定。在史丹納帝國號被扣留不到一小時後，油輪「萬事達」（MESDAR）也遭到扣押。

隨後，伊朗媒體發布更新消息表示，第二艘油輪經確認無違法後，已離開伊朗海域繼續航行。

英國外交大臣杭特對此震怒回應：「伊朗扣押英國油輪無法令人接受，確保在這片海域行經船隻的航行自由和安全是基本要求。」

歐亞集團（Eurasia Group）伊朗問題分析師 Henry Rome 表示，伊朗此舉是一個非常厚顏無恥的行動，英國油輪是被迫行駛入伊朗海域，這是一個非常挑釁的行為。

杭特證實，由於伊朗與英國之間的緊張局勢升級，他稍晚將參加英國政府緊急召開的「眼鏡蛇會議」（Cobra meeting）討論對策。

英國外交大臣杭特 (Jeremy Hunt) (圖片：AFP)

本月中旬，英方在直布羅陀扣押前往敘利亞的伊朗油輪，當時杭特表示，英方可以釋放一艘伊朗油輪「格蕾絲一號」（Grace 1），但前提是伊朗保證這艘油輪不違反歐洲聯盟制裁，駛向敘利亞。

週五直布羅陀司法部長最高法院裁定，伊朗油輪涉嫌違反制裁，可再延長扣押 30 天，不到幾小時過後，伊朗就傳出宣布扣押了英國兩艘油輪，伊朗與英國雙方緊張關係急速升溫。