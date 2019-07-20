微軟Q4大爆發 華爾街齊聲喊買

微軟 (MSFT-US) 公布樂觀的第四季財報後，華爾街也齊聲讚揚。週五上漲，雖然漲幅隨交易時間收斂，但最終仍收在 52 週高點

今年迄今微軟股價漲幅 37%，輕易超越 S&P 500 指數同期 19.5% 的漲幅，在週四公布財報前，分析師就看漲微軟，接著發布優於預期的財報，更加振奮人心。微軟 EPS1.37 美元，高於共識預期的 1.21 美元。微軟營收 337.3 億美元，也高於分析師估計的 327.7 億美元。

華爾街看法

此回財報大重點是，微軟 Azure 雲端產品持續締造勝利，微軟似乎在這個快速成長領域獲得更多收益，瓜分亞馬遜 (AMZN-US) AWS 的地盤。

微軟雲端產品 Azure 表現最驚人

瑞信 Brad Zelnick 重申微軟評級為「優於大盤」，並將目標價格上調 10 美元至 155 美元。他尤其強調 Azure 商務成功，形容這是「創紀錄的數百萬美元商業雲端勝利，其中有大規模的策略承諾，從 AT&T 這一類到其他更多公司。」

麥格理 (Macquarie) 分析師 Sarah Hindlian 表示，「很少有公司有這麼紮實的地位、成長和合理的本益比。」他調升微軟股票目標價 10 元，達 160 美元，維持「買進」評級。

野村 Instinet 分析師 Christopher Eberle 讚賞微軟的執行力「無可挑剔」，使其得以「全面超過預期，儘管與去年同期相比較難。」他重申「買進」評級，目標價 161 美元。

Oppenheimer 分析師 Timothy Horan 調高目標價 15 美元，至 160 美元，評級維持在「優於大盤」。他報告指出，「微軟有龐大的企業客戶基礎，混合雲服務且通路沒有衝突，我們認為微軟在爭取企業採用雲端供應商上具有最佳定位，這點正在加速且商機龐大。」

Stifel 分析師 Brad Reback 形容該季是微軟「一次巨大跳躍」，他重申「買進」評級，且目標價上修 5 美元至 155 美元。

Wedbush 分析師 Daniel Ives 重申「優於大盤」的評級，目標價 160 美元，他稱該季是微軟「爆發季度」，沒有任何瑕疵，「越來越多的企業選擇微軟的雲端服務，因此進一步縮減 Azure 與 AWS 之間的差距。」