貝萊德執行長：投資人持股不足 過度安全考量 也是錯誤

貝萊德公司執行長芬克 (Larry Fink) 週五告訴 CNBC 說，美國股市應會自目前接近記錄高點的水準進一步上漲。

芬克說，他的許多客戶及避險基金已開始退場。但他相信這種行動是一種錯誤，他建議投資人留在股市裡。

「投資人目前持股不足，而隨著央行的語氣改變，企業獲利會開始好轉，」他解釋道。

美國股市將會領先，因為「是我們應得的，」芬克補充說道。「美國有較好的公司，美國非僅依靠貨幣政策，美國的財政政策也較其他國家為多。」

在芬克接受 CNBC 訪問前，貝萊德公布第二季獲利低於預期，因為投資顧問與借券營收下降，成本上升。

然而，該公司於季末管理的資產却上升到 6.8 兆美元，高於一年前的 6.3 兆。

芬克於 4 月中接受 CNBC 訪問時說，他認為全球股市仍將進一步上漲。

然而，S&P 500 於 5 月却下跌，跌幅約為 6.6%，結束了連續四個月的漲勢，中美貿易談判破裂，為股市利空。

6 月，美國股市反彈上揚。聯準會 (Fed) 為放寬貨幣政策敞開了大門，帶來利多。S&P 500 上漲近 7%，創 1955 年以來最佳 6 月表現。

7 月，美國股市漲勢持續，投資人更加預期 Fed 在 7 月 30 至 31 日的政策會議中，將會降息，為股市提供了支撑。目前，S&P 500 距上週所創收盤記錄高點，不及 1%。

市場預期 Fed 於 7 月降息幾已成定局，降息 0.25 個百分點機率為 55%，降息 0.5 個百分點的機率為 45%。

芬克週五在 CNBC 電視台說，他相信 Fed 會態度保守，預期央行會偏向降息 0.25 個百分點，爾後多降幾次，而非降低 0.5 個百分點，爾後少降幾次。

在接受 MarketWatch 網站訪問時，摩根士丹利投資長威爾森 (Mike Wilson) 說：「我們不預期股市會如去年那般下跌，但預期未來三個月，可能回檔 10%。」

威爾森預期 S&P 500 年底目標在 2750 點，較週四收盤低約 8%。

說實在的，自去年秋季以來，即股市於年底最後幾個月跌破底部之前，威爾森一直看空股市。2018 年，S&P 500 下跌逾 6%，創十年來表現最差的一年。

但 2019 年以來，S&P 500 上漲了近 20%。