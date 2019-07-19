AMD股價將下行 瑞穗：是時候獲利了結！

瑞穗證券 (Mizuho Securities) 認為，在 AMD (AMD-US) 今年歷經驚人大漲後，可能是時候獲利了結了。

背景

處理器製造商 AMD 的產品是 PC、伺服器和顯卡等的主要運算大腦，其競爭對手如英特爾 (INTC-US) 和 Nvidia (NVDA-US)。

由於投資者越來越樂觀看待 AMD 今年的產品，該公司今年股價漲幅超過 75%。

本月初，AMD 推出桌電處理器 Zen 2 系列，普遍獲科技評論網站的正面評價，讚賞其以各價位來說，與英特爾相比，AMD 此款產品的生產力效能最棒。

分析師看法

分析師 Vijay Rakesh 週四將 AMD 股票評級自「買進」降至「中性」，理由就是今年漲幅已經很大。

「這股價超過了我們的目標價，也到了 10 年來高點，我們認為今年下半年 AMD 上行空間將更有限，我們會重新審視一個更具吸引力的切入點，因為 AMD 長期漲勢仍舊毫髮未損。」

他將 AMD 目標價自 33 美元提高到 37 美元，

AMD 週四收低 1.8% 至 33 美元。

然而，Cowen 分析師 Matthew Ramsay 前一日週三甫上修 AMD 股票目標價，自 36 美元調升至 40 美元，並重申其「優於大盤」的評級，主張對該公司競爭地位充滿信心。