分析師：標普指數已經出現此一技術型態 可能還有機會走高

技術專家指出，近期在美股標普指數及多檔個股中，都出現一個重要的技術型態，可能是後續上漲的前奏。

Miller Tabak 首席分析師 Matt Maley 表示，標普 500 指數已出現「上升三角形」型態，這也在多檔個股中出現，都說明投資人目前抱持謹慎樂觀的態度。

他表示，投資人不願意在股市走強時追高，因此形成了上升三角形的頂端。但是，只要股票或指數突破了這個天花板，就能創造新的機會。

Maley 說，只要能夠以有意義的方式，突破此一上限，就表明賣方已經差不多賣掉股票出場，之後只需要一些動能，就能讓指數進一步起飛。

標普指數圖形 (圖表取自 CNBC)

Maley 形容，標普 500 指數就是這個狀況，現在關鍵的突破點是 3030 點，一旦來到此一點位，投資人將由謹慎轉為樂觀，而繼續看漲。

思科走勢 (圖表取自 CNBC)

除了標普指數之外，Maley 指出，思科 (CSCO-US) 也才剛突破上升三角形的頂部，最近還見不到思科的財報，不過如果後續再向上，將是積極的利多信號。

亞馬遜走勢 (圖表取自 CNBC)

Maley 還點名了亞馬遜 (AMZN-US)，亞馬遜雖然還未突破，但也已慢慢成形。

Strategic Wealth Partners 總裁 Mark Tepper 對美股後市並不看好，他認為，市場已經定價聯準會 4 次降息，這也代表股市再往上的空間不大，因為估值過高。

但他同意，以個股來看，思科及亞馬遜可能有機會，亞馬遜有很不錯的增長機會，思科則處在戰略轉型的初期，未來有不錯的上漲空間。