小型股苦盡甘來 分析師：下半年表現估優於大型股

備受關注的美國股指在 7 月大部分時間中不斷創下歷史新高，但這些指數的美國大型企業成份股的成功掩蓋了困擾中小企業近一年來的困境。

分析師表示，有理由相信，小型股票的漫長寒冬可能接近尾聲，因為估值已跌至谷底、預期美元疲軟，以及高殖利率差價的萎縮，將成為小型股未來幾個月表現優異的催化劑。

羅素 2000 指數 (RUT-US) 涵蓋約 2000 家市值低於 101 億美元的美國企業，這些個股的市值中位數為 7.91 億美元。自 2018 年 8 月創下歷史新高後，在去年 12 月淪入熊市，降幅高達 27.2%。

即使在 2019 年上漲 15.4% 後，該指數仍然比之前的高點低 10% 以上，而道瓊工業平均指數、標準普爾 500 指數和納斯達克綜合指數最近幾天都創下新的歷史高點。

投資銀行 Jeffries Group 股票策略師 Steven DeSanctis 週三 (17 日) 在給客戶的報告中寫道，雖然他不認為羅素 2000 指數今年會創下新高紀錄，但他已將小型股指數的年底目標價提高至 1665 點，相當於下半年成長 6.4%，同期標普 500 指數則是持平成長。

他指出，「我們的相對估值模型現在相對大型股低 17 個百分點，上次小型股這麼便宜要追溯至 2003 年中期，」當小型股相對於大型股這麼便宜時，「它們往往在明年大幅上漲 6.4%，並且過去有 78% 的機率證明了這一點，」他補充說，過去一年就已出現小型股下跌 15% 後大幅逆轉的走勢。

(圖: Jeffries Group)

RBC 美國股票策略主管 Lori Calvasina 在最近的研究報告中指出，這些低估值與其他指標相吻合，這些指標表明未來一個月小型股表現會有所好轉。到目前為止已發布第 2 季業績展望的羅素 2000 個股中，有 60% 預告成長衰退。她說，「這比第 1 季的 73% 有所下降，也低於我們在大盤中看到的水平。」

與此同時，羅素 2000 指數中的企業預計將自第 3 季和明年開始，相對於標普 500 指數，每股獲利將重獲更快成長，預計 2020 年羅素 2000 的獲利成長率為 20.2%，標普 500 指數則成長 14.3%。

(圖: RBC)

獲利成長更好的一個原因就是更容易比較：2019 年小型股表現不佳將轉變為 2020 年更好的相對獲利成長。但 DeSanctis 也點出聯準會 (Fed) 政策的轉變是一項新發展，將使小型股不成比例地受惠。

他說，「看看 Fed 過去溯自 1945 年的 12 次降息，小型股打敗大型股的機率高達 75%。」

(圖: Jeffries Group)

DeSanctis 認為，這種表現優異的主要原因是，Fed 的寬鬆政策往往會導致美元疲軟，這有助於小型且以國內業務為主的企業，而不是大型的國際同行，並且因為較低的利率往往不成比例地降低小企業的借貸成本。