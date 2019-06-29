羅素1000指數將重組 納入熱門Uber、Lyft和Beyond Meat

Russell 1000 指數下週五盤後將進行年度重組，納入的新成分股包括今年最熱門 IPO，如 Uber (UBER-US)、Lyft(LYFT-US) 和 Beyond Meat(BYND-US)。

每年 Russell 重新衡量時就是美股交易量最高的日子之一，因為數百檔股票會依據市值變化和其他標準新增或刪除。Jefferies 分析師 Steven DeSanctis 表示，這個變動會影響超過 1 兆美元追蹤 Russell 指數的被動資產 (通常為 ETF)，因為這些基金通常會在指數重組當天重新平衡其持股，以盡量密切追蹤該指數。

高盛策略師表示，過去 5 年 Russell 1000 在重組當日，新增成分股的表現會高於現有成分股中值 0.5 個百分點。

但 Uber 和 Lyft 這類新增成分股可能不會上漲太多。

DeSanctis 表示，雖然指數成分股是基於該股的總市值，但 FTSE Russell 浮動調整，亦即以可公眾交易的股票來決定任一檔股票在其指數內的權重。「這樣才有道理，因為投資者不能被要求購買他們無法取得的企業股票。」

如此一來，有些企業的市值儘管很大，但其中股票的浮動性有限，意味他們在各自指數中的權重小很多，例如 Uber 市值約 760 億美元，在外流通股約 17 億股，截至本週四卻只有約 11.3% 公司股票能公開交易，剩餘均由企業高層、員工或其他早期投資者等掌握，他們因為 IPO 閉鎖期或其他內線交易規則而被限制交易。Lyft 和 Beyond Meat 的股票也分別僅有 13.5% 和 19.5% 可供大眾交易。

因此，根據 5 月 10 日進行排名時的股價和浮動統計，Tabb Group 的 Russell Rhoads 估計，Uber 在 Russell 1000 的權重約 0.23%、Lyft 占 0.05%。這 2 檔也同時會被納入其他指數，例如更廣泛的 Russell 3000。

總體而言，Jefferies 的 DeSanctis 認為，被動基金經理人調整其資產組合以對應新指數時，將需 520 萬股 Uber 股票和 130 萬股 Lyft 股票，但有鑑於每日大量的成交量，這樣的數量對這 2 家股價的衝擊可能很小。(根據彭博數據，過去一個月 Uber 和 Lyft 每日交易量分別約 1300 萬股和 330 萬股。)

Snap (SNAP-US)、Pinterest (PIN-US) 和 Levi Strauss (LEVI-US) 因為無限制股東掌握的投票權不達 5%，所以不具納入 Russell 指數的資格。

去年不具納入 Russell 指數資格的音樂串流服務公司 Spotify (SPOT-US) 下週五將成為 Russell 1000 新成員，因為去年該公司股票未達最低自由流通比例 5% 的要求，在 IPO 一年後其浮動用於公開交易的股份已超過 60%，符合納入成分股的資格。