富時羅素：A股納入名單5月24日確認

繼 MSCI 之後，全球第二大指數公司富時羅素（FTSE Russell）納入 A 股的進度也正加速中。根據陸媒指出，富時羅素亞洲區董事總經理在接受採訪時表示，納入 A 股第一階段的名單將在 5 月 24 日確認，6 月 24 日生效。

未來納入權重是否提高將取決於第一階段的實施結果，及 A 股為外資投入所做的工作，而納入時程最快有可能在明年第三季度加速。不過，中國目前對外資持有單一個股有 30% 的比率限制成為隱憂。

白美蘭表示希望 30% 的比率限制能夠開放。以指數公司的考量中，指數中現有成分股最少要有 10% 的境外投資者可投資的餘額比例，否則成分股的自由流通量會被遞減；非成分股的這個比例為 20%，否則不能加進新興市場指數。

除了上述問題外，其他一些可以改進的問題包含：取消互聯互通的選股限制、以互聯互通買入 A 股時可以直接買進在岸人民幣，解決中國和香港兩地的交易假期差異，及在 QFII/RQFII 制度方面，能夠推動貨銀兌付等。

(圖片: AFP)

去年富時羅素正式宣布把 A 股納入其全球股票指數體系，從 2019 年 6 月開始將 A 股納入次級新興市場。

而納入將分三個時間點，涵蓋大、中、小型股。第一階段為今年 6 月 24 日，第二階段為今年 9 月 23 日，第三階段則是 2020 年 3 月 23 日。三階段達成後，預估將為 A 股帶來 120 億美元的金流。

同時在每一筆交易完成後，富時羅素將尋問外資意見，以評估中國市場吸收額外資金的能力。