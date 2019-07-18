蘋果App Store業績成長驟降 高盛：股價恐怕漲不上去

高盛指出，由於 App 商店的銷售業績成長緩慢，蘋果 (AAPL-US) 股價恐怕漲幅有限。

由於轉型至服務導向的策略大獲投資者讚賞，蘋果今年迄今股價漲幅約 30%，然而高盛分析師 Rod Hall 週二報告卻謹慎認為，今年稍晚蘋果的服務營收恐怕令人失望，因此重申蘋果股票評級為「中性」。

「在經歷今年稍早飆升後，5 月和 6 月時，App Store 的成長明顯放慢，這隱含了第四財季 (9 月一季) 服務部門成長有下行風險。」

週三蘋果股價小跌，該公司沒有立即回應對高盛報告的置評請求。

蘋果股價日線走勢圖 (近一年以來表現)

分析師 Hall 引用 Sensor Tower 數據，顯示今年 6 月 App Store 銷售年增 14%，5 月為 18%，而 4 月為 21%，亦即該銷售表現逐月下滑。他稱，如果這樣的趨勢持續下去，第四財季服務業成長恐怕會低於預期。

「我們當初就擔心， 3 月 (+22% Y/Y) 和 4 月 (+21% Y/Y) 強勁的 App store 營收成長趨勢恐怕只是曇花一現，主要是因為一些在中國推出的熱門遊戲帶動。」

然而，該分析師上調 12 個月的蘋果目標價，自 171 美元上升至 187 美元，以反映 S&P 500 本益比估值倍數擴張。

果迷忠誠度降至 8 年低點？！

除了 App Store 銷售業績成長緩慢以外，蘋果更面臨果迷人數下降的危機。

BankMyCell 數據顯示，升級週期中的 iPhone 用戶忠誠度下降至 2011 年以來最低，這點有利對手三星。

一項調查顯示，自 2018 年 10 月以來，曾經參與 iPhone 以舊換新的 3.8 萬人中，73% 受訪者選擇升級至後來的機種。

蘋果忠誠度的頂峰是在 2017 年創下，當時有 92% 用戶願意跟著升級。事實上，今年果迷留下來的比率較 2018 年 3 月下降了 15.2%，其中 26% iPhone X 以舊換新者則琵琶別抱選了其他品牌的手機。

反而是三星用戶忠誠度上升，Galaxy S9 使用者中僅有 7.7% 跳槽使用 iPhone，而 18% 的 iPhone 用戶改買三星手機。

然而，BankMyCell 只是多家提供以舊換新服務的商家之一，其數據也與 CIRP 調研機構一月發布的數據相悖離。

CIRP 數據顯示 iPhone 忠誠度仍有 91%，而 Android 忠誠度 92%，可謂各據山頭，因為切換不同作業系統牽扯數據轉換，用慣的付費 app 或設定好的各種平台密碼均會因此要轉換，是一件很惱人的事。