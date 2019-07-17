美降息預期心理發酵 經理人7月加股減債 逾3成憂貿易戰尾端風險

歐美央行降息預期刺激風險性資產重迎多頭氣勢，根據美銀美林調查，經理人捨棄債券改抱股票，調升股票比重增加至 31 個百分點到淨加碼 10%，債券則減少 12 個百分點。

以投資區域來看，新興股市仍是經理人首選標的，淨加碼增至 23%，值得注意的是，歐股本月也異軍突起增加 17 個百分點淨加碼 9%，與美股並列第二偏好股市，至於英股與日股市則持續列為減碼。

在投資風險部分，「美中貿易戰」則連續 4 個月被視為市場第一大尾端風險 (36%)，其次則是對「貨幣政策的侷限感到性」存疑 (22%)，成為尾端風險的第二位，其他則是中國經濟放緩 (12%) 與債市泡沫 (9%)。

另外，受訪經理人對於未來 12 個月的全球經濟及通膨前景看法仍相對保守，高達 79% 的經理人認為將走低，對於企業獲利及槓桿的擔憂也令整體現金水位維持高檔。

在利率政策部分，聯準會官員鴿派發言強化市場對於 7 月底利率會議降息預期，高達 71% 的經理人預期聯準會七月會議將降息一碼，至於降息幅度，多數經理人預期，截至 2021 年底前，聯準會總共將僅僅降息 50 個基本點，經理人顯得相對保守，反映在美債部位上，降息預期持續支撐美債多頭部位，並使美元部位偏空走貶。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克表示，聯準會如果降息應是為了因應經濟活動的進一步減速，或是貿易緊張局勢升級可能損及 2020 年

下半年的經濟動能，並非僅僅是為了安撫市場。

但整體而言，聯準會是否降息、降息幅度多寡仍會以經濟數據做為參考，並觀察市場反應。