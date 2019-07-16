日本設立專項小組調查 Libra 的潛在影響

路透社報導，日本中央銀行、財政部和金融廳已聯合設立一個專項工作小組，專職審查 Facebook 加密貨幣項目 Libra 對貨幣政策和金融穩定可能造成的影響。據了解，該工作小組已於上週開始召開會議，並將利用這個機會，在接下來的 G7 財長會議前，討論 Libra 對財政政策、金融監管、稅收和支付的潛在影響。與此同時，目前擔任 G7 主席的法規同樣也已經成立專項工作組，予以嚴格審視包含 Libra 在內的加密貨幣，並將此議題納入財長會議的討論議程內。

Ron Paul：全力讚同加密錢幣、區塊鏈技術

前德州國會議員兼總統候選人 Ron Paul 日前接受《CNBC》採訪時對加密貨幣和區塊鏈技術表示支持，更直言「競爭幣是心頭好」。在他認為，加密貨幣的本意良善，政府應該做的只是以防止欺詐為前提，介入規範產業。Paul 如此說道，「我讚成輕觸監管。我認為加密貨幣是一個好主意，但我只有一個原則：不容許欺詐。我們必須等待，看看市場如何決定，同時克服政府規定的難題，再拭目以待加密貨幣會如何發展。」

三星領韓國多家巨頭成立區塊鏈聯盟開發移動識別系統

《韓國時報》日前報導，金融服務公司 Keb hana bank、友利銀行（Woori Bank）、韓國證券信息公司（Koscom）、SK 電信（Sk Telecom）、韓國電信（KT）、LG Uplus（前身是 LG 電信）和科技巨頭三星（Samsung）已結成商業夥伴關係。據了解，新成立的區塊鏈聯盟將於 2020 年推出基於區塊鏈的移動識別系統，旨在允許用戶存儲及掌握自身個資，如：身份證號、銀行帳號，而無需透過任何中介機構進行託管。據了解，新系統將首先應用於發放大學畢業證書，畢業生只需透過智能手機上的認證證書即可簡化工作申請流程，另一方面聘僱公司也可以透過區塊鏈網絡驗證文檔。

加拿大證券管理局將 DLT、加密貨幣納入業務規劃

加拿大證券管理局（CSA）日前將分佈式帳本技術（DLT）和加密貨幣納入 2019-2022 年的業務規劃中。CSA 認為，DLT 具有改變金融業格局的潛力，因此將探索未來可能的變化，調整現有的監管框架，以應對加密資產帶來的挑戰。該文件進一步規定，這一戰略目標包括：「針對新興技術確立監管問題、並針對這些問題制定有效的監管措施。」

安永：68% 亞太區公司對區塊鏈缺乏理解

據《Business Times》報導，安永會計師事務所（Ernst＆Young，EY）在一項調查中發現，亞太區內，約有 68% 的公司對區塊鏈解決方案缺乏了解和認知。安永週二表示，缺乏理解和認知是董事會和高管在採用區塊鏈解決方案時，所面臨的最大障礙。此外，66％ 的受訪者認為，在公司應用區塊鏈技術之前，他們需要更深入了解區塊鏈的潛力、風險和好處。此次調查共有 576 名的亞太地區參與者，其中 13.7％ 來自新加坡。

這篇文章 區塊客一分鐘新聞 – 7 月 16 日重點： 日本設立專項小組調查 Libra 的潛在影響 最早出現於 區塊客。

『新聞來源／區塊客 https://blockcast.it/』