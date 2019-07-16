官方消息指出，幣安鏈（Binance Chain）代號為 Galileo 的主網升級已於 7 月 15 日完成，順利升級到軟體版本 0.6.0。根據公告，這次升級主要有下述 4 大更新：

改寫交易撮合引擎，在撮合邏輯中引入接受者（Taker）和製造者（Maker）概念；

添加 Binance DEX 交易對下架提案功能，驗證者提出下架要求；

添加時間鎖功能，可鎖定幣安鏈上的代幣；

改良狀態同步功能。

為了節省網路成本，Binance Chain Evolution Proposal（BEP）此前曾建議社群透過對提案進行投票，來決定是否下架一些有信譽問題的代幣，或是刪除長期交易量過低的交易對，希望能藉此改善整體流動性並減少網路整體的擁塞問題。

另外，時間鎖功能也是一大亮點，原因在於其允許使用者能夠將鎖定的代幣轉移到完全由程式碼控制的託管帳戶，在鎖定期限到期之前不允許被提取或轉移。

值得注意的是，幣安鏈這次主網升級對幣安幣（BNB）持有者並無任何影響，升級目的是為了引入最新版本附帶的重大變化。

根據 Galileo 的綱要介紹，這次升級版本與先前版本不兼容，因此幣安鏈硬分叉需有超過三分之二的驗證者成功升級後，才能在完成因分叉所在的區塊高度之後繼續產生區塊。

這篇文章 實現首次硬分叉幣安鏈宣布順利完成 Galileo 主網升級 最早出現於 區塊客。

『新聞來源／區塊客 https://blockcast.it/』