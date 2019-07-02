比特幣跌破1萬美元 末日博士羅比尼：區塊鏈被過度炒作

上週一度漲至 1 萬 2900 美元之上、觸及 17 個月高點的比特幣，本週價格大幅下挫，今 (2) 日跌破 1 萬美元；根據《彭博社》報導，有「末日博士」之稱、對加密貨幣抱持懷疑態度的經濟學家羅比尼 (Nouriel Roubini) 重申，區塊鏈是被過度炒作的無用技術，加密貨幣交易中，存在大規模的價格操縱。

台北時間週二 (2 日) 下午 3 點 40 分，CoinDesk 報價顯示，比特幣下跌 9.11%，至 9857.43 美元；以太幣下跌 5.62%，至 275.97 美元；萊特幣下跌 6.75%，至 114.81 美元；瑞波幣下跌 4.0927%，至 0.3894 美元。

羅比尼於出席「亞洲區塊鏈高峰會」時指出，區塊鏈是一種無用技術，就算作為數位分散式帳本，也好不到哪去，「沒人會去使用」。

羅比尼強調，區塊鏈是有史以來，被炒作得最嚴重的技術，而加密貨幣交易，則存在著大規模的價格操縱。

除對加密貨幣提出評論外，羅比尼也預言，在美中貿易戰、地緣政治緊張情勢引發油價大漲等因素影響下，明年全球經濟恐陷入衰退。

上週受臉書 (FB-US) 將推出加密貨幣的消息激勵，比特幣一度觸及 17 個月高點。

不過，臉書此舉也引來主管機關關注，國際清算銀行 (BIS) 於最新年度報告中示警，臉書等大型科技企業，料將於全球金融市場，快速取得主導地位，並對市場競爭、金融穩定與社會福利等層面，構成潛在威脅。

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