台灣數位資產交易集團 MaiCoin 今（16）日於其交易所實體店面舉行「集團總部暨實體門市開幕記者會」，邀來國發會主委陳美伶、國發會副主委鄭貞茂、臺灣金融科技協會理事長蔡玉玲、中華開發金控發言人張立荃，以及以太坊創辦人「V 神」Vitalik Buterin 一同見證 MaiCoin 集團紮根台灣的企業理念與嶄新里程碑。

MaiCoin 集團今日舉辦實體門市暨開幕記者會，邀請產官學界貴賓蒞臨。左起為中華開發金控發言人張立荃、國發會副主委鄭貞茂、MaiCoin 集團創辦人暨執行長劉世偉、國發會主委陳美伶、臺灣金融科技協會理事長蔡玉玲，以及八德商圈理事長蔡若芸。

用 5 年帶你看什麼是「萬丈高樓平地起」。MaiCoin 用 5 年時間打造出目前台灣區塊鏈產業中最為完整的區塊鏈生態系。集團始於 2014 年，由首家提供新台幣兌換 ETH、LTC 的代買代賣平台 MaiCoin 作為起點，緊接創建聚焦區塊鏈底層技術開發的 AMIS 帳聯網公司，到 2018 年成立提供幣幣交易的 MAX 交易所，在推廣加密貨幣及強化技術開發，探索商業應用場景以外，MaiCoin 集團旗下還有一家位於香港的對沖基金公司 MaiCapital。

MaiCoin 集團執行長劉世偉（Alex）在會上提到，MaiCapital 已擁有香港證監會（SFC）發行的第 4 類以及第 9 類證券業務牌照，即俗稱「4 號」和「9 號」牌，可以合法向經認證的投資人進行私募和提供資產管理，劉更透露，預計在年底前，MaiCapital 更可取得 SFC 的「1 號牌」。在香港，涉及的金融牌照眾多，當中關係到資產型的牌照，以「1、4、9 號」最受關注，1 號牌可被允許提供證券交易，即為客戶提供股票及股票期權的買賣 / 經紀服務；為客戶買賣債券，以及為客戶買入 / 沽出互惠基金及單位信託基金配售及包銷證券。

實體店面 7 月 21 號正式開幕運營，「AMIS Booster」加速器計劃啟動

加密貨幣交易所是活在虛擬世界？為了贏得大眾對加密幣貨以及交易所的信任感，同時活絡幣圈社群，MaiCoin 集團在年初就宣布要從一磚一瓦起，打造集團總部大樓及實體店面。店面座落台北八德商圈，鄰近大學和金管會證期局，劉世偉在台上笑稱：「把總部和實體店面選在這裡，方便保持與長官溝通。」事實上，MaiCoin 一直以國際級金融機構標準要求自我，把合法合規放在最優先。

逾 250 坪的門市提供三大服務，一樓供大眾使用，可面對面與門市人員做關於加密貨幣、交易所開戶等查詢；二樓則為展演廳，可供舉辦講座活動和教學課程；三樓是「AMIS Booster」新創助推加速器計劃的重點基地，這個加速器計劃由 AMIS 啟動，以打造新創企業共同工作空間，協助創業團隊對接營運資金、資源與區塊鏈技術支援為主。

劉世偉在介紹中提到，「AMIS Booster」由「計算機神經科學」博士王旭平掌舵，將專注深度科技（Deep Tech）支援以及資金籌募，劉世偉強調：「我們與台灣其他加速器並非競爭關係，相反，我們希望透過合作模式，挖掘更多優質創業團隊和人才。」他補充，預計會跟台灣多家加速器達成合作。

簡單來說，「AMIS Booster」提供技術支援和籌募資金兩大優勢，除了傳統投資，MaiCoin 集團亦希望藉 STO 來助新創找到資金。劉世偉表示，「MaiCoin 將積極爭取成為第一家合法經營 STO 的公司，同時是全台第一家領到證券自營商的加密貨幣交易所。」據悉，MaiCoin 已著手整理內部的內稽內控準則，靜待官方公布申請辦法就會立即遞件。他還透露，目前正與主管機關密切討論「碳權 STO」的發展項目。

劉世偉進一步解釋：「碳交易在國際間分為現貨及期貨兩種交易型態，目前我們規劃將現貨的碳權代幣化，提供碳權的需求者額外的取得管道，並期望藉此建立次級交易市場，讓碳金融等綠色金融項目能在台灣蓬勃發展，達成長期低碳且永續發展的目標。而碳權代幣化實現後，將是加密貨幣實體落地應用的最大案例，若未來主管機關將碳代幣歸類成 STO 的話，更會是 STO 的第一個項目。」

這篇文章 MaiCoin 5 年打造完整區塊鏈生態系 實體店面 7／21 開幕、「AMIS Booster」計劃啟動 最早出現於 區塊客。

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