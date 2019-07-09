比特幣一度漲破1萬2800美元 直逼兩週高點

臉書 (FB-US) 將推出加密貨幣的消息，激勵比特幣價格大漲，今 (9) 日一度升破 1 萬 2800 美元，直逼 2 週高點。

台北時間週二晚間 6 點 05 分，Investing.com 報價顯示，比特幣上漲 5.45%，至 1 萬 2589 美元。

今年迄今，比特幣累計上漲近 240%；根據路透社報導，週二比特幣一度漲至 1 萬 2800 美元之上，直逼 2 週高點。

自臉書發表加密貨幣計畫「Libra」以來，比特幣累計漲幅已超過 45%；Oanda 資深市場分析師 Craig Erlam 表示，過去幾週以來，比特幣漲勢和「Libra」密切相關，這意味著，比特幣的發展，較過去更為成熟。

不過，有「末日博士」之稱、對加密貨幣抱持懷疑態度的經濟學家羅比尼 (Nouriel Roubini) 日前重申，區塊鏈是一種無用技術，就算作為數位分散式帳本，也好不到哪去，「沒人會去使用」。

臉書將與威士卡 (Visa Inc)、萬士達卡 (Mastercard Inc)、線上支付平台 PayPal，以及優步科技 (Uber Technologies) 等 28 家公司合作，成立 「Libra 基金會」，營運「Libra」。

臉書會將「Libra」和法定貨幣掛勾，藉以避免價值激烈波動的問題；臉書期待，「Libra」的流通性，有朝一日能夠媲美美元。