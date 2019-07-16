羅傑斯警告：市場忽視危機跡象 「一生最糟」的熊市將到來

商品投資大師羅傑斯 (Jim Rogers) 近日接受印度媒體專訪，除了重申他對熊市即將來臨的擔憂之外，並提醒投資人，應該注意一些小的跡象，以避免最後衍生成如同 2008 年一樣的全球危機。

羅傑斯看空股市已經一段期間，而且他相信「這可能是我一生最糟糕的」熊市，他認為，市場會先出現一些危機的小跡象，但人們選擇忽略它，最後釀成大錯。

人們總忽略危機跡象

羅傑斯表示，2007 年冰島破產，但沒人關心，然後是愛爾蘭破產，以及幾週後英國北岩銀行 (Northern Rock) 破產，最後終於來到雷曼兄弟的破產。每個人都知道有問題，而且存在 1 年多，卻沒有回應。

羅傑斯說，在人們不去關注的時候，現在危機就已經開始了。先是拉脫維亞崩潰了，阿根廷、委內瑞拉、土耳其，以及一些印度的銀行，現在正遭遇問題，印尼也開始有問題，但它都還不是焦點新聞。

羅傑斯強調，這些市場都很小，但在其危機蔓延到大市場之前，人們都不去注意。

預計熊市將臨

羅傑斯現在不碰美股，他表示，一些像蘋果 (AAPL-US) 和 Google(GOOGL-US) 這樣的股票每天上漲，好像永遠不會跌，這在任何股市都是危險的跡象，一些股票總是上漲，而且資金集中，這似乎是美股現在每天發生的事。

羅傑斯表示，他無法預測熊市的時間，但他懷疑今年底或明年，這個熊市就會開啟，同時，這可能是他一生經歷最糟的熊市。

對於當前情勢激烈的貿易戰，羅傑斯認為，美中都很聰明，因此隨著關稅升級，雙方很快會達成協議，然後在一片利多下股市瘋狂慶祝。但這種局面不會維持多久，因為下次美股或經濟出現問題時，川普將在亞洲引發更多的貿易戰，除了中國之外，還有日本、南韓都是美國針對的目標。

羅傑斯指出，川普自認為貿易戰很好，他完全不了解歷史，他認為自己比歷史更聰明。羅傑斯說，在這種情況下，未來更多的貿易戰將難以避免，這也是為何熊市將臨的另一個原因。

羅傑斯目前持有黃金，早前受訪時他表示，他將繼續持有，並且在合適價格來到時買入白銀，因為從歷史的角度看，白銀被低估的情況更為嚴重。