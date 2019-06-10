若川普讓貿易戰再度升級 花旗：美股恐跌入熊市

根據《彭博社》報導，花旗集團 (Citigroup) 今(10)日於報告中示警，面對貿易戰，美國總統川普將繼續採取強硬立場，若戰況再度升級，標普 500 指數恐跌入熊市。

美國 5 月就業數據疲弱，強化了市場對聯準會 (Fed) 升息的預期；此外，美國政府決定，將對部分中國輸美商品，給予 2 週寬限期，延後調升關稅；受前述消息激勵，上週美股創去年 11 月以來最大漲幅。

不過，由花旗宏觀策略主管 Mark Schofield 率領的團隊，於最新報告中指出，貿易戰緊張情勢加劇，其結果將由政治驅動，而非經濟，「川普可能會繼續採取強硬立場」。

花旗集團報告假設，在川普另對價值 3000 億美元陸貨，以及歐日輸美汽車加稅，且 Fed 並未降息的情況下，標普 500 指數恐較 4 月高點重挫 20%，至 2350 點。

若川普讓貿易戰再度升級，標普 500 指數恐跌入熊市。(圖：翻攝自彭博)

在此同時，10 年期美債殖利率恐跌至 1.50%，甚至更低；金價則會飆升至每盎司 1600 美元，創 2013 年以來新高。

花旗集團報告也提出另一種假設，若美中無法達成貿易協議，但 Fed 降息 75 個基點，標普 500 指數可望創高，10 年期美債殖利率可達 2%，金價將上看每盎司 1500 美元。

報告稱，假如川普和中國國家主席習近平，於月底的二十國集團 (G20) 峰會中會晤，並達成貿易協議，美股勢必飆升，新興市場也將隨之受惠。