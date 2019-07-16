無視美財長不安 英財長：Libra很正面 政府不會阻止

有別於美財長努欽對臉書加密貨幣「Libra」的態度，英財長 Philip Hammond 週一表示，英國政府會嘗試與 Libra 接觸，不會試圖阻止它。

Hammond 也表示，臉書推行 Libra 是否應取得銀行牌照，這一點應由監管機關判斷，而非議員。

「這是監管機關的問題，我們有獨立的監管系統，這對監管機關來說確實是一個要審酌的問題，但這不該由議員來判斷。」

美國川普近日在推特上表示，臉書 (FB-US) 應取得銀行牌照才能運作該款貨幣。

美財長努欽週一批評 Libra 恐遭洗錢者和金融恐怖份子濫用，「涉及國安問題。」

努欽舉比特幣為例，稱犯罪者已利用比特幣進行數十億美元的非法活動，例如網路犯罪、逃稅、敲詐勒索、綁架軟體、毒品和人口販賣等。

他稱「我對臉書推出 Libra 感到很不安。」

美國參議院和眾議院預計檢視臉書的 Libra 提案，審視其對消費者、投資者和美國金融系統的影響。

顯然英財長並不認同美國做法，Hammond 稱英國政府已決定採用 Libra 概念，只要有適當的監管，「這是非常正面的事情。我們不會拒絕它，也不會試圖阻止它。我們會嘗試與其互動，並試著和其他人合作，確保其獲得有效監管。」

但 Hammond 也警告，倘若沒有適當監管和審核，臉書的 Libra 可能會對金融系統造成「巨大風險」，遭洗錢者或者恐怖份子利用。

他認為比特幣與 Libra 不同，因為這兩種貨幣的所有權結構截然不同。

臉書 Libra vs 國會

臉書加密貨幣項目「Calibra」的負責人 David Marcus 週二將出席美國參議院聽證會，根據一份為該聽證會預先準備的講稿，臉書不預期 Calibra 推出後能立刻獲利。

臉書 2014 年自 PayPal 挖角 Marcus，他自去年起開始戮力研究臉書的區塊鏈項目，他認為臉書在 Calibra 早期階段不會賺到錢，會確保顧客帳戶和金融資訊不會分享到臉書網站上，因此也不會被廣告商拿來做目標性廣告。

「我們的首要使命是創造公用事業和採用度，使全球各地的人都能參與其中，尤其是無帳戶者 (unbanked) 和缺乏銀行服務者 (underbanked)，令他們都能參與在金融生態系統中。」

由於一些加密貨幣相關的公司最終被證實是騙局一場，投資者血本無歸，因此 Marcus 預備證詞中提到，Libra「是一種支付工具，而不是投資工具。」

「大眾不會買來囤著，像股票或債券那樣抱著持有等收取利息或者價格上漲，Libra 反而像是一種現金，大眾是拿來花用的，例如花在位於其他國家的家庭成員，或者向他國購物。」