殖利率倒掛降息機會減？ 投信：未來1年內很高機率進入降息循環

美國公債長短天期殖利率倒掛，投信經理人認為，殖利率倒掛聯準會的態度將成決定市場走向的關鍵，但從上週美國就業數據出乎意料的亮眼來看，雖大幅降低聯準會降息機率，但預期未來 12 個月聯準會降息可能性仍高，且可能進入降息循環。

聯博投信固定收益共同主管暨信用債券投資總監 Gershon Distenfeld 認為，美債殖利率倒掛，聯準會的態度如何因應將左右市場走勢，他並以三種情境推演聯準會政策動態，以及對風險性資產的影響。

首先是聯準會先行調降利率，從歷史經驗來看，聯準會首次降息後未來 12 個月的資產報酬，S&P 500 報酬率可達 2 成以上；其次，如果聯準會利率政策按兵不動，則 S&P 500 報酬率可衝高將近 3 成；第三種情況是，聯準會升息，則 S&P 500 報酬率將呈負報酬走勢。

Gershon Distenfeld 認為，目前可以確定的是，聯準會升息循環已經畫下句點，原本市場預期，美中貿易戰如果導致經濟狀況惡化，聯準會最快會在 7 月底會議上宣布降息，但因美國就業數據強勁，降低聯準會降息可能。

Gershon Distenfeld 指出，不論是聯準會或是歐洲央行，之所以態度偏向鴿派，並非是經濟成長惡化，而是想透過寬鬆政策，刺激通膨成長，但目前通膨數據仍不如美、歐央行預期目標，因此以目前情勢推估，聯準會未來 12 個月仍可能降息，全球也可能進入降息循環時代。