蘋果在羅素1000指數連7年龍頭地位 即將被微軟取代

自 2012 年以來，蘋果 (AAPL-US) 一直是全球最有價值的股票。但是當富時羅素 (FTSE Russell) 在週五 (28 日) 正式針對其主要市場指數進行重新平衡時，出現了一個新的領導者：微軟 (MSFT-US)。

蘋果跌至羅素 1000 大中型企業指數的第三位。亞馬遜 (AMZN-US) 排名第二，而其他兩家科技公司，谷歌母公司 Alphabet (GOOGL-US) 和臉書 (FB-US) 一起排名前五。

儘管如此，蘋果的降級對這家 iPhone 製造商來說並不一定是壞跡象。它反映了大型科技股的全面反彈。

現在的情況與 2012 年的情況明顯不同，當時蘋果公司取代了原有的市場頭埃克森美孚 (XOM-US)。

富時羅素北美研究總經理 Rolf Agather 表示，「這只是前幾名的名次重新洗牌罷了。」

該指數中的前 5 大股票現在總市值接近 4.2 兆美元。為了說明這一點，富時羅素表示，所有上市美國個股的市值約為 31.7 兆美元。因此，光是這 5 支個股就占該總數的 13% 以上。

這很重要，因為許多共同基金使用羅素 1000 (RUI-US) 和羅素 2000 (RUT-US) 作為自己業績的基準，後者以美國小型企業作為其基準。

因此，一些基金經理人可能會根據新的權重修改其投資組合。

該公司每年根據市值添加和刪除指數。部分企業也因為被收購而被剔除。在新企業上市後總會被加入名單中。

根據富時羅素產品管理總監 Catherine Yoshimoto 的說法，羅素 1000 今年新增了一些高調的 IPO 個股。

Yoshimoto 說，Uber (UBER-US) 和 Lyft (LYFT-US) 都列入了羅素 1000。Spotify (SPOT-US) 也一樣，該公司 2018 年透過現股直接上市在紐約證券交易所 (NTSE) 上市。還會有誰呢？華爾街目前炙手可熱的個股 Beyond Meat (BYND-US)。這家生產植物性蛋白質企業的股價比 25 美元的 IPO 價格上漲 550% 以上。

這可能會使指數波動性變大，因為這些股票自開始交易以來往往波動很大。但對更廣泛指數的影響可能會降至最低，因為它們只是羅素 1000 股的 1000 支股票中的少數股票。

本月稍早開始在 NYSE 直接交易的 Slack (WORK-US) 剛剛錯過了被納入指數的截止期限。但富時羅素表示可能在 9 月時加入 Slack，因為除了年度調整之外，它還會對新上市公司進行逐季審查。