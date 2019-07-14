科技股獲利在亂世中遭受考驗 而半導體業首當其衝

由於科技產業面臨著與過去 10 年或更長時期不同的動盪，現在該是讓這些說出它們目標的時候了。

2019 年的科技產業充斥著各種問題。半導體業務經歷了痛苦的低迷，與中國的關稅鬥爭損害了一系列硬體製造商的獲利，網路和社群媒體公司在經過一年的隱私和安全的醜聞問題後遭到嚴格監管。結果：標準普爾 500 指數可能出現獲利衰退，這將是 3 年來首次出現，主因科技和材料產業的下滑。

FactSet 估計第 2 季資訊科技類股的整體獲利將下降 12%，不包括移至另一個估計跌幅不到 0.5% 產業的 Alphabet Inc. (GOOGL-US) 和臉書 (FB-US) 這樣的互動媒體和服務公司。VLSI Research 總裁 Dan Hutcheson 表示，目前獲利的真正支柱是半導體，據傳可能會出現 32% 的重跌，甚至比 2008-2009 經濟衰退期間的跌幅還大。

在 2018 年底銷售讓人措手不及地急劇放緩之後，晶片公司一再承諾下半年會更好。但這些承諾沒有得到市場很多支持，現在它們的預測必須更加具體。

在接近財報季之際，這些承諾需要更多的背景。沒錯，下半年可能會更好，但只限於與上半年相比，而不是與去年結果比較。

Hutcheson 說，「我們認為下半年不會超過 2018 年的水平，」「下半年會變得更強的說法，並沒有把話說完全。」

在川普總統推文宣佈美中貿易戰停戰後，投資人對晶片股表現樂觀。晶片股及其相關指數大幅上漲，儘管中國可能成為潛在贏家。

但是，由於既有的關稅仍然存在，晶片公司已經採取了不少昂貴的解決方案來應對，因此貿易停戰並未改變任何事情。許多美國晶片公司不得不為它們在中國生產的某些產品支付關稅，即使是由美國企業生產。雖然跡象表明經濟衰退可能已觸底，像是記憶晶片公司美光科技 (MU-US) 的初步業績，仍然沒有太多數據支持下半年將反彈的想法。

5 月晶片銷售奇慘。全球半導體銷售額同比下降 14.6% 至 331 億美元，因為硬體製造商為消耗其庫存而不再購買更多晶片。美光主管告訴分析師，在雲端計算領域，它們覺得「就庫存水平方面的挑戰而言，算是已經過去了」，但在企業方面，那些製造本地使用硬體的企業「需要一些時間恢復」。

較大的科技產業迫切需要將晶片視為一個孤立的臨時問題，否則，它可能會成為科技陷入進一步困境的先兆。晶片可能是科技產業煤礦中的金絲雀，因為它們處在供應鏈的前端，而且即將出現更多問題的警示燈已經開始閃爍。

Bernstein Research 分析師 Toni Sacconaghi 在 6 月底總結對企業資訊長的調查報告中寫道：「其實這已很明顯：科技支出成長正在減速。」「對於全球 IT 支出來說，2018 年真的是一個奇蹟，它增加了 7-8%，是十多年來的最高水平，靠的是全面的宏觀改善和美國稅制改革。相比之下，2019 年第 1 季財報就更保守，戴爾 (DELL-US) 、惠普企業 (HPE-US)、英特爾 (INTC-US) 和 NetApp (NTAP-US) 等公司都錯失營收預期和辨識終端市場疲軟的能力。」

在另一篇關於 15 年來估值最高的科技股報告中，他點名了 17 家市值最大科技企業中的 7 家，這些企業的獲利成長由持平降至負值。

Sacconaghi 表示，他預計 2019 年實際 IT 支出成長將減速至 4% 至 6% 左右，投資人擔心的一個問題是中國和雲端企業的問題是否會透過企業科技更廣泛地散布。

而跡象顯示它的確發生了。因最近收購軟體企業而被視為一家科技集團的博通公司 (AVGO-US)，在其第 2 季財報中調降了對下半年的展望。該公司提到「全面性地放緩」，部分原因是地緣政治問題、貿易以及對其主要客戶之一華為出口限制的影響。

Bernstein Research 分析師斯 Stacy Rasgon 表示，「我們不知道博通調降展望是否足夠，但它們的降幅相當大。」「聽起來它們發現過去沒見過的東西。」

此外，第 2 季個人電腦銷售額意外地略現成長，導致部分人認為下半年可能令人失望。IDC 警告，許多公司已完成過渡至微軟公司 (MSFT-US) 的 Windows 10 操作系統。IDC 分析師 Lynn Huang 表示，「結束支援的刺激不太可能像 Windows XP 終止服務時出現高峰，因為我們還有 2 季的時間可以完成轉移。」

不過，其他人認為，第 1 季獲利觸底，而下半年略有改善，將顯示最糟糕的情況已經過去。

Catalyst Private Wealth 創始人兼總經理 Brendan Connaughton 表示，「相較於大家如此擔心獲利，我們已經走出谷底。」「沒錯，它仍然是同比收縮，但在觸底後一定會重新反彈。」

Connaughton 的研究顯示，標準普爾 500 指數企業的合併收益在第 2 季估計為每股 40.35 美元，低於去年同期的 41.13 美元；第 3 季收益估計為 42.89 美元，與 2018 年第 3 季的 42.87 美元基本持平；第 4 季估計為 44.19 美元，比一年前的 41.32 美元有所增加。

他說，「2019 年第 1 季，這就是谷底，結果就是如此，」「還有很多事會接踵而來，你不知道 2020 年的關稅或政治形勢會發生什麼。但從獲利的角度來看，我並不害怕這個市場。」

如今有很多相互矛盾的因素正在起作用，但空頭更勝多頭。不過，VLSI Research 的 Hutcheson 表示，他認為半導體市場的低迷已經觸底。他說：「你可以看到底部，看來已在 5 月達到。」「我們正在脫離中，但如果你預計下半年將超過 2018 年，答案是否定的。但現在我們至少已經脫離 2017 年的水平。」

美國逆轉對向華為出售部分產品的禁令對硬體公司雖助益，但這僅僅是其中一個因素；博通表示，在下半年削減的 20 億美元展望中，只有約四分之一來自華為。

隨著科技企業在接下來的幾個月中步入正軌，預計那些承認未來疲軟的人將受到打擊，就像谷歌這種在經濟成長放緩以及上季發布令人失望的預測的雲端軟體公司一樣。但承認現實的企業最終可能會得到回報，因為投資人更喜歡事實而不是虛假的希望。