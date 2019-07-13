今年已漲180% 華爾街看好Snap：下半年必買 還有得漲！

高盛喊買 Snap (SNAP-US) ，因為該公司最新創舉將提高用戶參與度和 app 下載次數。

投資者樂觀認為 Snap 有能力扭轉乾坤，今年迄今漲幅已超過 180%。

去年由於 snap 改版後不受歡迎，用戶人數令人失望，該公司股價約莫下跌 60%，但近幾個月 snap 推出改版後的 Android app「Snap Games」還有幾款新 app 濾鏡，大受用戶歡迎。

高盛分析師 Heath Terry 週五調升 Snap 評級，自「中性」調升至「買進」，預期該公司的用戶成長加速，目標價自 13 美元提高至 18 美元。

「對 Snap 來說，我們認為產品改善和增加新功能會正面帶動用戶成長，加上廣告技術計畫可以實踐獲利，這些提升了共識預期。」

Snap 週五股價早盤上升近 1%，但終場漲幅收斂至 0.3% 至 15.61 美元。

該分析師引述的數據顯示，Snap 5 月份 app 下載次數上升至 4100 萬次，刷新上一回 2016 年中旬 3000 萬次的紀錄。他也指出，snap 改版後獲得的用戶評等更高。

「我們評估廣告商的結果也讓我們相信，該公司持續創新廣告空間，尤其是自助服務方面，這可以讓 Snap 將用戶花在平台上的時間更成功轉換為收入。」

華爾街同步贊聲

BTIG 週一發布的今年下半年的 9 檔股票中，Snap 就是其中之一。分析師 Rich Greenfield 認為該股後續還有更大漲幅，上看 20 美元。

「該公司專注 13 至 34 歲的核心客戶群，且樂意成為行動世代的平台。」

他也認為 Snap 在平台上投入遊戲和傳訊功能，再推出首款 Android app，一切均令廣告營收上升，並擴大全球市場版圖。

瑞信分析師 Stephen Ju 也重申其「優於大盤」的股票評級，並將目標價自 15 美元提高至 18 美元，遠高於 FactSet 預期均價 (12 美元)，他認為該公司有大量運作更多廣告的機會，所以營收可望上升。

然而，由於 Snap 今年漲勢已經相當猛烈，華爾街很大程度上保持警惕，FactSet 追蹤的 34 位分析師中僅有 6 位喊買。