別管降息了 分析師：數據不佳可能拖累美股下挫10%

Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 週三 (10 日) 在國會證詞中，強調全球經濟成長不確定性的壓力，暗示聯準會可能降息應對，帶來美股強升。不過部分專家擔心，過去 20 年來，降息所帶來的反彈總是短暫的，投資人不應該對股市寄望太深。

在鮑爾國會作證之後，FedWatch 工具顯示，市場不但認為 7 月 100% 降息，降息 2 碼的機率甚至升至 28.7%。

(圖表取自 CME Fedwatch Tool)

裕信銀行 (UniCredit) 策略研究部門副主管 Elia Lattuga 表示，投資人需要關注數據，而不是貨幣政策，做為投資的依據。

Lattuga 相信，聯準會未來幾個月的貨幣政策，估計不會偏離市場預期，最重要的問題，應放在數據告訴人們，未來幾個月的經濟成長情況如何。

Lattuga 悲觀地認為，美國恐怕會在 2020 年走向衰退，而年底之前數據就會見到「重大」的跡象，即使施壓全球貿易的發展，也起不了太大的作用。

Lattuga 預估，今年下半年美股走勢平緩，因而上行空間有限，但是如果成長前景惡化，將影響投資風險偏好，並引發股市下挫 10%。

Lattuga 看法，也符合近期主要投資銀行的動作。他表示，未來幾個月固定收益是一個吸引現金的地方，投資人可能希望在貨幣政策支持下，增持長期債券。

摩根士丹利 (Morgan Stanley) 先前發表類似報告，建議減持全球股市。他們認為，股市建立在對央行的寬鬆預期之下，但此預期已經過高，難有上升空間。而全球製造業數據糟糕，增長前景惡化下，對後市宜採謹慎態度。