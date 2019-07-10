鮑爾聽證放鴿！市場瘋狂對賭「Fed年底前降息3碼」

週三 (10 日) 聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 前往國會參加半年度貨幣政策報告聽證，而據提前釋出的聽證稿顯示，由於全球經濟成長放緩正對美國構成壓力，且通膨預期疲軟，Fed 將可能對此採取「適當行動」，市場解讀 Fed 正暗示可能在近期出手降息，並預期至 2019 年底，Fed 將分 3 次降息，一共降息三碼。

在鮑爾聽證稿發出之後，市場降息預期快速強化，目前市場預期 7 月降息一碼機率為 76.5%、降息二碼機率大升至 23.5%；此前市場原先預期 Fed 於 7 月降息一碼機率為 95.4%、降息二碼機率為 4.6%。

不僅如此，市場除了預期 7 月 100% 必降息以外，據最新週三 (10 日) 聯邦利率基金期貨隱含利率顯示，目前 Fed 最大可能的降息路徑為：年底前將降息三碼共 75 個基點、共分 3 次降息。

在鮑爾聽證稿公布後，8 月聯邦基金期貨的隱含利率已跌至 2.1%，較近期有效聯邦基金利率 2.41% 的水平約低 30 個基點；聽證稿發布前的隱含利率約為 2.16%。

而 2020 年 1 月合約的隱含利率更是從聽證稿發布前的 1.80% 下滑至 1.71%。

圖片：Bloomberg

雖然上週五 (5 日) 美國公布 6 月非農數據大好，但鮑爾似乎並不打算讓市場的降息預期降溫，Bleakley Financial Group 首席投資長 Peter Boockvar 即表示，「鮑爾對 7 月降息表現了充分的支持，看起來他根本不打算讓市場收回降息預期。」

惟有經濟學家警示，雖然市場預期 7 月降息二碼之機率已大升至 23.5%，但事實上仍是大幅低於降息一碼之機率，且 FOMC 委員會支持降息二碼的官員亦不多，警告市場勿過度預期 Fed 會在 7 月急速降息。

Columbia Threadneedle 分析師 Ed Al-Hussainy 說道：「雖然 7 月 Fed 降息二碼的理由非常強，但即使是在 FOMC 鴿派委員內，降息聲音也是不溫不火。」

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