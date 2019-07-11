媒體大亨IAC老董：沒人打得贏Netflix 只有迪士尼機會大一點

美國網路媒體集團 IAC 董事長 Barry Diller 認為，這場串流電視大戰還沒開打就結束了。

Diller 週三受訪時表示，Netflix (NFLX-US) 遙遙領先且握有近 1.5 億人的龐大訂閱人數，任何競爭對手根本不可能趕上。

「就訂閱總人數來說，沒有人能跟 Netflix 競爭，我相信他們已經獲勝了，我沒看到任何可以動搖他們地位的東西。」

AT&T(T-US)、NBCUniversal 和迪士尼 (DIS-US) 均計劃在未來幾個月後推出自家串流服務，在此之前他們也都各出其招欲動搖 Netflix 的王者地位，例如搶走 Netflix 的兩大熱門影集《六人行》、《辦公室瘋雲》等，或者將自家節目撤離 Netflix。

在 Disney + 串流服務 11 月推出前，今年起迪士尼的節目和電影就開始出走 Netflix；2021 年起《辦公室瘋雲》的獨家串流播放權由 NBCUniversal 取得； AT&T 近日甫宣布 HBO Max 串流服務 2020 年起將獨家播放《六人行》。

然而，Diller 認為，即使 Netflix 丟失了一堆內容，也沒什麼關係。唯一有可能影響 Netflix 的公司是迪士尼，因為迪士尼握有一堆熱門電影的特許播放權，自《星際大戰》到各部皮克斯電影等。

「迪士尼的機會最大，因為它的內容實在非常非常受歡迎... 但他們會不會打倒 Netflix？我不認為。」

他還提出一個與眾不同的看法，他認為像 CBS、Viacom、Lionsgate 這一類規模較小的業者不一定瀕臨危險，所以不見得需要進行更多併購交易。

「所有廣播業務都瀕臨危險，因為串流和其他服務的現況是，那些願意花時間看商業廣告的人，只剩下那些根本買不起廣告主打商品的人。所以這是現有、長期的問題。」