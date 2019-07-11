無懼拔官！鮑爾重申：若川普要他辭職他會拒絕

聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 能否保住頂上烏紗帽一直是外界關注的重點，鮑爾週三 (10 日) 在聽證會上重申，如果美國總統川普 (Donald Trump) 要求他辭職，他會拒絕。

聯準會主席鮑爾週三出席美國眾議院金融服務委員會 (House Financial Services Committee) 聽證會，美國民主黨眾議員沃特斯 (Maxine Waters) 詢問鮑爾：「如果你今天或明天接到川普總統電話說要解雇你，趕緊打包走人，你會怎麼做？」

鮑爾對此回應：「我當然不會那樣做。」

沃特斯再次詢問：「我聽不到你說的話。」引發全場哄堂大笑。

鮑爾堅定回應：「答案是否定的。」

沃特斯再次質問：「你認為川普總統沒有這個權力，是你不願離開的原因嗎？」

鮑爾答辯：「法律明確規定我有四年任期，我打算做滿任期。」

上月聯準會 6 月利率會議記者會中，鮑爾就曾表示，法律明定他有 4 年任期，他將繼續任職直到任期結束，並強調「法律規定是很清楚的」。

Fed 過去多次升息，引發川普重批，並敦促聯準會大幅降息以刺激經濟和股市，還指責聯準會的升息政策削弱美中貿易談判優勢。

早前外媒報導，白宮曾探討過合法降職聯準會主席的可能性，上月 24 日川普在接受《國會山莊 (The Hill)》專訪時表示，他未曾威脅要撤除鮑爾。

然而，身為美國總統的川普表示，他絕對有權利可以將聯準會主席鮑爾解職，並強調鮑爾對 Fed 主席一職可以做滿 4 年的理解，是全然錯誤的。

鮑爾在週三聽證會上表示：「聯準會隨時準備採取適當行動，以維持經濟擴張，貿易及全球經濟健康的不確定性，強化了不確定性的亂流。」鮑爾此番言論被視為為未來降息鋪路。

市場預計聯準會 7 月降息機率百分百 (圖片：FedWatch)

週三鮑爾聽證會釋出鴿派訊息後，CME 集團的 FedWatch 工具顯示，市場預計聯準會 7 月降息一碼機率為 71.4%，降息 2 碼為 28.7%。