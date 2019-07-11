美伊衝突擴大！川普威脅要對伊朗擴大制裁

美國總統川普週三 (10 日) 警告長期秘密進行鈾濃縮活動，並稱美國很快地將對伊朗擴大制裁。

伊朗近期提高濃縮鈾純度到 4.5% 以上，超出 2015 年伊核協議規範上限 (3.67%)，促使聯合國核子監察機構國際原子能總署 (IAEA) 週三召開緊急會議。

會議中美國向伊朗施加壓力，針對伊朗違反濃縮庫存量限制，指責伊朗敲詐勒索，並承諾繼續制裁伊朗，與此同時亦表態，願意與伊朗進行談判。

川普週三推文威脅伊朗。(圖片：翻攝川普推特)

川普週三推文表示：「伊朗長期以來一直在秘密進行鈾濃縮，完全違反前美國國務卿克里和歐巴馬政府達成可怕 1500 億美元的協議。請記住！該協議將在幾年內到期，制裁幅度將很快擴大。」

針對川普指控伊朗正在秘密進行鈾濃縮，伊朗常駐國際原子能機構 (IAEA) 代表 Kazem Gharib Abadi 表示，我們沒有什麼可隱瞞。

美國去年 5 月宣布退出伊核協議，進行一系列伊朗制裁措施，促使伊朗經濟陷入困境，石油出口攔腰砍逾半，貨幣貶值近 60%。

此前，伊朗擊落美國無人偵察機後，川普就揚言將對伊朗進行新制裁，且不排除軍事行動，上月 24 日川普於白宮簽署一項行政命令，新一波制裁伊朗措施劍指，伊朗最高精神領袖哈米尼 (Ayatollah Ali Khamenei) 。

伊朗將濃縮鈾超出規範上限主要是向締約國施壓，因為這些締約國 (除美國以外) 並沒有採取行動彌補伊朗的經濟損失。