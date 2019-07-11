Q2營收超標+日韓貿易戰利多 台積電ADR大漲

週三 (10 日) 台積電公布的第二季營收優於預期，加上日韓貿易開打下，台積電有望狠甩三星，穩坐全球晶圓代工市場龍頭寶座，多項利多消息推助之下，台積電 ADR 週三大漲 2.66% 。

多項利多消息影響，週三台積電 ADR (TSM-US) 股價開高走高，漲幅達 2.66% 至每股 40.73 美元，創 7 月 2 日以來新高。

台積電 ADR 走勢圖。 (圖片：investing)

受惠於新台幣兌美元貶值、AMD、海思與華為訂單強勁助攻，台積電 16 奈米與及更先進製程晶圓出貨旺，全球晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 週三公布公布 6 月營收創新高，第 2 季營收優於預期。

台積電 6 月營收，達 858.68 億元，月增 6.8%，年增 21.9%，創今年新高，第 2 季營收達 2409.98 億元，較第 1 季增加 10.19%，較去年同期則增加 3.3%，也優於法說預期。

分析師表示，6 月和第二季營收優於法說預期可能歸因於兩大主因，其中之一是，儘管美國將華為列入黑名單，但台積電決定繼續向華為持續供貨。

分析師提到，另一個因素是 6 月出貨量增加，此前台積電位於南科的 12 吋晶圓廠 Fab 14B 廠化學品出現問題，導致產量下降，拖累第一季部分出貨延遲。

儘管今年秋季新 iPhone 銷售預期不佳，拉貨潮恐怕未盡如人意，但隨著美中貿易戰況趨緩，華為解禁，法人認為，台積電本季將會受惠於傳統旺季效應，營收季增將達 10% 以上。

此外，多家分析師認為，台積電將有望受惠於日韓貿易戰。

Bernstein Research 資深半導體分析師 Mark Li 表示，本月日本對南韓實施限制出口管制 3 種半導體關鍵材料，三星因「光刻液」供貨限制，極紫外光刻 (EUV) 技術相關的先進製程開發恐暫停，三星企圖挑戰台積電全球最大晶圓代工廠的野心將受到打擊。