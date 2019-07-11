美中貿易摩擦 亞洲這8個國家受惠Q1出口額年增逾16%

美中貿易戰開打以來，改變全球貿易結構，根據資誠調查，受貿易戰影響緣故，今年第 1 季美國從中國進口商品總額較去年同期減少 15%，改從台灣、韓國、泰國與越南等 8 個亞洲國家進口，統計這 8 個國家出口美國總額較去年同期成長逾 16%。

資誠聯合會計師事務所今 (11) 日發布《全球經濟展望報告》，報告指出美國政府對中國部分進口商品加徵第一輪關稅，已對全球經濟造成重大影響。

不過調查也發現，貿易戰對商品貿易和製造業造成嚴重影響，2018 年中以來美中相互加徵進口關稅制衡彼此，但已削弱金融市場和企業的信心，並進一步減緩投資衝擊經濟成長。

根據國際貨幣基金 (IMF) 估計，目前的關稅將讓今年全球經濟成長率降低 0.2 個百分點；IMF 預期，如果美國對中國進口商品實施下一輪關稅，恐將讓 2020 年全球 GDP 拉低 0.5 個百分點。

報告進一步指出，貿易戰讓美國、中國和歐元區等市場今年陷入經濟緩慢成長窘境，其中，中國則持續緩步冷卻過熱的經濟，至於歐元區在經過 2016、2017 兩年的高成長後，目前進入修正，儘管美中歐三個經濟體同時陷入降溫，但所幸仍有基本面可提供支撐。

PwC UK 經濟學家 Mike Jakeman 提醒，美中貿易衝突雖為部份亞洲市場帶來新機會，但由於目前企業的價值鏈布局投資皆為全球跨境，並非特定某些市場，換言之，未來如果美國貿易政策對歐盟和日本變得強硬，恐讓全球貿易量續減少，屆時可能產生更多輸家而非贏家。