韓廠多項產品全球市占下滑、三星半導體寶座恐拱手讓人

根據日本媒體所作出的統計，韓國的三星電子等韓系廠商，在 2018 年的「主要商品 ‧ 服務市占調查」中，在半導體與電視等高科技領域，皆出現了退步的現象。站上榜首的項目減少，或是即使維持第一名的寶座，但是在市占率則都出現衰退的現象。

韓國企業多以出口導向為主，業績易受美中貿易戰及國外經濟情勢所左右。加上日本展開對韓化學品出口限制，種種變數也都讓 2019 年可能出現更大的變化。

根據日經所作出的 2018 年「主要商品 ‧ 服務市占調查」，在全部 74 個品項的全球市占中，韓國在 5 個項目上獲得第一，較 2017 年減少 2 個品項。

像是在面板所使用的偏光板，住友化學 (4005-JP) 超越了 LG 化學，在市占取得第一。

另外在 VR 頭戴裝置方面，自三星取消購買該公司智慧型手機即贈送 VR 眼鏡的策略後，索尼 (6758-JP) 在 2018 年的市占年增 3.7% 至 24%，站上首位；三星則是年減 23.3% 至 8.4%，跌落到第 4 名。

2018 年韓國三星全球市占第一品項及市占率

1. OLED 面板 83.3%(年減 6.8%) 2. DRAM 42.8%(年減 1.7%) 3. NAND 快閃記憶體 38.4%(年減 0.3%) 4. 智慧型手機 20.8% (年減 0.9%) 5. 平面電視 18.7%(年減 1.3%)

(資料來源：日本經濟新聞社)

而目前在半導體業更是盛傳著「三星的記憶體庫存量已達到 3 個月分，是平常的 3 倍」。

這都是受到去年秋天展開的美中貿易戰影響，造成全球經濟趨緩，大型 IT 企業紛紛暫緩在伺服器方面的投資，也造成記憶體市況冷清。

三星在 7 月 5 日所公布的財報初值顯示，在 2019 年 Q2 的合併決算中，營業利益年減 56% 至 6.5 兆韓元。而 2019 年 Q1 則為 60% 的減益。

韓國有進投資證券表示，2019 年 Q2 的 DRAM 平均價格，較去年同期跌落近 5 成，並預估單價會持續的下跌到年底。三星在 2017 年從英特爾 (INTC-US) 手上奪下的全球半導體寶座，也很有可能在 2019 年由英特爾再度奪回。

此外，日本在 7 月 4 日發動了先進半導體原料的出口管制，在氟化聚醯亞胺、光阻劑、高純度氟化氫等三種化學品的出口上從嚴審核。

根據韓國媒體報導，三星在這 3 項化學品的庫存只剩 1 個月左右，而 SK 海力士也剩下不到 3 個月的庫存。若是斷炊的話，則很可能造成工廠的停工。

由於三星與 SK 海力士掌握了全球約 5~7 成的記憶體市占，若是發生供貨上的問題，DRAM 很可能轉單到美光 (MU-US)，NAND 快閃記憶體則可能轉單到東芝記憶體 (TMC)，讓他們漁翁得利。

在平面電視及面板方面，韓系廠商則是面臨了中國廠商的強勢競爭。LG 顯示的電視用大型面板，在 2018 年時的全球市占年減 1.7% 至 26.2%，該公司於 2019 年 Q1 的合併營業損益出現了 1320 億韓元赤字，較去年同期多了 340 億韓元的損失。

反觀中國京東方 (BOE) 的全球市占從 2017 年的第 5，躍進到了 2018 年的第 2。在當地地方政府的補助下，在面板出貨量的佔有率已超越了 LG 顯示，連續 2 年奪冠。

另外在平面電視方面，中國 TCL 與 Hisense 也在中國產廉價面板的加持下，在市場上竄起。特別是 65 吋等大型平面電視，韓國三星在價格上不敵中國廠商，市占出現了下滑。而 LG 電子雖在 OLED 機種的銷量表現良好，但是在 LCD 機種方面則是陷入了苦戰。